Белорусы могут «сэкономить 10 лет» в очереди на льготное жилье 18.04.2025, 14:21

«Особые привилегии» доступны одной категории граждан.

Начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич назвала одну категорию льготников, которая имеет особые привилегии при постановке на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий. По сути, одно жизненное обстоятельство позволяет им «сэкономить» десять лет в ожидании собственного жилья, заявила чиновница.

Речь идёт о молодых специалистах, которые получают распределение на работу в столице. Если по общим правилам для того, чтобы встать на очередь как нуждающийся в улучшении жилищных условий, необходимо минимум 10 лет быть официально зарегистрированным в Минске, то для молодых специалистов, получивших после окончания вуза или ссуза распределение в столицу, этот регистрационный ценз не действует.

«То есть человек экономит десять лет при постановке на учёт», — пояснила Лукашевич в эфире «Радио-Минск».

Ещё одно преимущество в Минске имеют молодые семьи. Представительница Мингорисполкома пояснила, что если супруги впервые вступают в брак и у них нет недвижимости в собственности, их могут включить в очередь на жильё, независимо от размера жилой и общей площади по месту регистрации. Для остальных категорий граждан действует одно обязательное условие для постановки на учёт: в квартире или доме, где они проживают, должно приходиться меньше 10 квадратных метров общей площади на каждого человека.

В Беларуси под понятием «молодая семья» Минтруда и соцзащиты понимает те семьи, в которой хотя бы одному из супругов ещё не исполнилось 31 года.

Кстати, именно этим двум категориям — молодым специалистам и молодым семьям, по словам Лукашевич, выделяют и арендное жильё в приоритетном порядке. Для них предприятия должны резервировать не менее 20% строящегося арендного жилья, согласно утверждённой Концепции государственной жилищной политики до 2030 года. Более того, предприятия и организации могут получить на строительство арендного жилья для этих категорий работников государственные субсидии — кредиты под 50% ставки рефинансирования.

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