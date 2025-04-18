«Мы все загорелись этой идеей, и через неделю авантюрный план был готов» 18.04.2025, 14:39

Как любовь к спорту помогла белорусам получили визы.

Двое гродненцев отправились в Италию и за две недели поучаствовали в известных забегах. Они уже вернулись домой и подготовили для АвтоГродно рассказ о своей поездке. Возможно, эта история может быть поучительной для тех, кто хочет упростить процесс открытия визы в Шенген и увидеть мир, совмещая туризм со спортом.

Далее рассказ от имени ребят – Андрея и Евгения. Евгению 41 год, он инженер-электрик, а Андрею 34 года, и он инженер по автоматизации.

Мы работаем на одном из гродненских промышленных предприятий и всегда были на «ты» со спортом. Около 6 лет назад мы увлеклись бегом, и жители Гродно наверняка встречали нас на улицах города во время частых тренировочных пробежек.

Мы начали заниматься бегом, когда в обществе как раз появился запрос к ЗОЖ – на заводе нам удалось найти немалое количество единомышленников. В итоге незнакомые между собой работники различных подразделений объединились в беговой клуб, который сегодня принимает участие в многочисленных стартах республиканских и международных соревнований.

Лайфхак с визами

В прошлом году одна из участниц нашего бегового клуба смогла «достучаться» до организаторов полумарафона Garda Trentino Half Marathon 2024, который проходит в Италии. Она попросила у организаторов выслать нам в Гродно приглашение, и они согласились! Мы собрали чеки за жилье, авиабилеты, приглашения, а также другие документы, и подали их в визовый центр Италии, где нам открыли Шенгенские визы на срок от 3 до 24 месяцев!

Помним, как в ноябре 2024 мы добрались до старта итальянского полумарафона, и неожиданно выяснили, что рядом с нами на старте стоит еще более 600 представителей Беларуси! Оказалось, что по количеству участников белорусы были на втором месте после итальянцев! Теперь ждем от Италии ответного шага по количеству атлетов этой солнечной страны на ближайшем Минском полумарафоне.

К чему мы это все рассказываем? Во время тех забегов одна из наших участниц выиграла стартовый слот на полумарафонский забег в городе Болонья на 2 марта 2025. Вечером после забега, любуясь видами гор и озера Гарда, кто-то из нашего клуба предложил продолжить такие поездки. А именно, составить план бюджетного трипа, и в 2025 году принять участие не только в забегах в Болонье, но еще и в Неаполе, за неделю до этого – 23 февраля.

Мы все загорелись этой идеей, и через неделю авантюрный план был готов. Однако он все же предполагал огромное количество переездов и существенные финансовые затраты. Поэтому желающих осталось только двое.

Февраль 2025 – выезд в Неаполь через Брест и Варшаву

В одну из пятниц февраля 2025, сразу же после окончания рабочего дня, мы на автомобиле выдвинулись в сторону Бреста. Там мы купили билеты на автобус до Варшавы, и выдвинулись дальше. Около 5 часов утра мы были на автовокзале Варшава-Заходня. А так как наш вылет из аэропорта Варшава-Модлин был запланирован на 19:25, и нам нужно было отдохнуть перед соревнованиями, мы решили поискать хостел. Его нашли прямо в здании автовокзала, правда, цена оказалась кусачей – около 70 евро на двоих, зато до полудня выспались, как медведи в зимней спячке.

Погуляли немного по Варшаве, а затем купили билет (около 3 евро) на поезд PKP Intercity до города Новы-Двур-Мазовецки, откуда уже пешком можно спокойно добраться до аэропорта. По дороге смогли еще посмотреть огромную Модлинскую крепость (некогда – Ново-Георгиевская), возведенную у слияния двух больших рек Вислы и Нарев. Twerdza Modlin на самом деле производит впечатление своим масштабом, оттого и неясно, почему крепость пала в течение 10 дней, отправив в плен тысячи русских солдат и офицеров? Ладно, оставим эти вопросы историкам по образованию и ощущениям.

Небольшой и уютный международный аэропорт Варшава Модлин направлен на обслуживание, в первую очередь, бюджетных авиалиний с очень приятными ценами на перелеты. Стоимость перелета в аэропорт Рим-Чампино сравнима со стоимостью маршрутки «Гродно - Минск» и обратно.

Однако такие цены накладывают определенные ограничения на перелеты: только ручная кладь, регистрация на рейс через приложение, еда и напитки на борту за дополнительную стоимость.

Нужно отметить, что в эту поездку Андрей взял с собой новый рюкзак, которым очень гордился, и который создал нам дополнительные хлопоты. Как ни пытался Андрей запихнуть рюкзак в стойку контроля размеров клади перед проверкой посадочных талонов – все тщетно! Отсюда – штраф в 60 евро (в три раза больше, чем стоимость самого билета). Пришлось заплатить.

Итак, через два часа мы уже в аэропорту Рим-Чампино. Берем за 6 евро билет на автобус, и добираемся до центра «Вечного города» с Колизеем. Это та самая локация, которую нужно было обязательно посетить. Быстрыми перебежками, с нелегкими рюкзаками за плечами, нам удалось прикоснуться к истории, замедлиться и, затаив дыхание, насладиться размахом и духом этого сооружения. Несмотря на темное время суток, людей возле амфитеатра было предостаточно, жизнь в городе кипела.

После этого мы сели на FLIXBUS, заплатили 7 евро за билет, и за 3,5 часа добрались в Неаполь.

Полумарафон в Неаполе

Итак, утро 23 февраля, Неаполь, мы получаем стартовые номера, сдаем наши рюкзаки в камеры хранения, переодеваемся и выходим на стартовую черту. И вдруг оказывается, что рядом с нами еще порядка 100 белорусов! Мы опять в приятном шоке. К слову, на старте было свыше 7 тысяч человек из 101 страны мира! Кстати, несмотря на плотный график и бессонную ночь, на старт мы вышли бодрые и решительно настроенные пробежать с хорошим временем.

Трасса длиной 21 095 метров проходила через основные достопримечательности города: Неаполитанский залив, замки Кастель-Нуово и Кастель-дель-Ово, музей под открытым небом, Королевский дворец, набережную Тирренского моря с видом на вулкан Везувий и остров Капри. А место старта располагалось недалеко от домашней арены футбольного клуба «Наполи», названного в честь, пожалуй, самого известного игрока этой команды – Диего Армандо Марадона. Вот это поистине праздник бега!

Плюс ко всему, на протяжении всей дистанции участников поддерживали местные жители и гости города, музыканты, оркестр и волонтеры, погода была самой беговой (около 12-14 градусов). Каждый получил яркие эмоции и непередаваемые впечатления!

Кстати, мы оба уложились в 1,5 часа, со средним темпом преодоления одного километра 4:05-4:12 минут! Андрей обогнал Евгения на целых три минуты с результатом на финише 1:24,48 – так играла злость от уплаченного штрафа в 60 евро.

Прогулки по Неаполю и окрестностям

Ближайшие пару дней нам предстояло провести в Неаполе, поэтому сразу после забега мы отправились в хостел, где у каждого из нас был отдельный номер с общим душем и туалетом. К слову, цена за 4 ночи составила около 140 евро. Жилье искали через Booking, оплата нашими картами не проходит – помогли друзья из Польши, спасибо ребятам.

На следующее утро у нас, к счастью, не гудели ноги, и мы обозначили первое место для посещения – знаменитый Везувий, единственный действующий вулкан на европейском континенте, с вершины которого открывается прекрасный вид на Неаполитанский залив.

В свое время извержение именно этого вулкана полностью разрушило древнеримские города – Помпеи, Стабии, Геркуланум.

На поезде (2,5 евро) добрались до поселка Торре дель Греко, поймали нужный нам автобус, подсказанный Google Maps, и уже через 40 минут были у подножья спящего монстра!

Описывать свои эмоции во время подъема и пребывания здесь – затея бесполезная, это нужно пережить, пропустить через себя, подышать полной грудью, расставить руки навстречу порывам мощных восходящих воздушных потоков, почуять скрытую силу природы и просто увидеть своими глазами!

У подножья вулкана располагается город Эрколано, к которому мы спустились, по ошибке (перепутав автобус при посадке). Оказывается, там нет ни одной шавермы – это мы запомнили точно! Очень хотелось перекусить, но известная сиеста приказала нашим желудкам потерпеть и потренировать силу воли.

Городок оказался уютным и интересным: кроме руин старинной части города, пострадавшей от извержения вулкана, можно было спуститься к приятному пляжу с черным песком вулканического происхождения. Было здорово погреться на солнышке после пронизывающего и влажного ветра горных склонов в ожидании обратного транспорта до Неаполя.

Во второй день прогноз погоды не сулил ничего хорошего – с самого утра лил дождь. А мы так хотели попасть на один из самых красивых пешеходных маршрутов – Тропу Богов на Амальфитанском побережье. Но не опускать же руки! Как только дождь чуточку утих, решили просто пробежаться по тем районам города, где еще не были. Оговоримся, мы в Неаполе были уже во второй раз. Мы посетили самую красивую станцию метрополитена в Европе – «Toledo». Благодаря ее необычному дизайну, создается впечатление, что вы находитесь внутри снежной пещеры, с потолка которой стекают капли воды.

Погода в третий день также обещала быть капризной, но нас было уже не остановить: поезд до Кастелламаре-ди-Стабия, наспех купленные дождевики, бег наперегонки к уходящему автобусу, и благородный водитель, у которого не оказалось сдачи от предложенной нами крупной купюры, с предложением «просто сесть и насладиться поездкой» до деревушки Бомерано – начальной точки тропы Богов!

Протяженность маршрута (его мы закончили в поселке Позитано) около 10 км, однако густой туман, кратковременные дожди и грозы, скользкие камни и страх не успеть до сумерек, не позволили разглядеть нам все красоты маршрута в полной мере. Кстати, из туристов на всем пути мы встретили только представителя из Китая.

Но, как говорится: «Не место красит человека, а человек красит место!». Фото, да и эмоции, получились завораживающие! Непременно нужно будет вернуться сюда, чтобы достигнуть этого пика удовольствия, но уже без капризов матушки-природы!

На четвертый день – выселение из хостела и запланированный ночной переезд в Болонью. Чтобы провести день с пользой, а заодно и насладиться лучами, наконец-то порадовавшего глаз Солнца, решили посетить Королевский дворец в городке Казерта, некогда самой большой резиденции мира. Дворец славится своими масштабами, садами и фонтанами. Его барочную архитектуру и великолепные сады часто сравнивают с дворцами Версаля во Франции. Отметим, что в Италии очень хорошо развито железнодорожное сообщение, и нам не составляло никакого труда перемещаться по близлежащим населенным пунктам Неаполя. Вот и в этот раз мы получили 40 минут путешествия в комфортном двухэтажном электропоезде по не самым космическим ценам.

Болонья – полумарафон

Ночной переезд, совмещенный с отдыхом в комфортабельном автобусе, и в 5 утра Болонья встречала нас полной темнотой с прохладой северной части Италии.

Очень чистый (по сравнению с Неаполем) и атмосферный город, но в исторической части катастрофически мало зелени! До заселения в апартаменты встречали рассвет, гуляя по историческому центру, и наслаждались тишиной, красотой и архитектурой города. Визитная карточка Болоньи, так называемые портики, – развитая сеть арочных переходов, ставшая обязательным элементом домовой архитектуры. По сути, это крытые пешеходные дорожки, имеющие довольно большую протяженность. Суммарная длина портиков в центре города порядка 40 км, среди которых есть рекордсмен, который непрерывно тянется на 4 км! В дождливую погоду вы точно останетесь сухими!

Мы разместились в апартаментах в 30 минутах ходьбы от исторической части города, его цена составила 160 евро в сутки, а после заселения отправились к организаторам забега за стартовыми пакетами. Там же была организована выставка, где можно было приобрести продукцию ведущих беговых брендов с внушительными скидками, подробно изучить трассу, принять участие в розыгрышах организаторов и партнеров забега.

И вот, настало время забега. Termal Bologna Marathon-2025 собрал огромное количество единомышленников!

Солнечный день, прохладно-бодрящая, но комфортная для соревнований температура, прекрасные и улыбчивые люди рядом. Все это делало событие для нас незабываемым! В забеге принимали участие атлеты из 73 стран мира, но среди белорусов были лишь мы двое.

Трасса пролегала через основные достопримечательности города: Болонский университет, различные музеи, дворцы и площади. Бежалось довольно легко (по сравнению с трассой в Неаполе, с ее большими и затяжными подъемами и спусками). Результат – практически идентичный результату забега в Неаполе.

На финише нас ждала памятная медаль с майкой, алюминиевая (организаторы очень ориентированы на экологичность) бутылка с питьевой водой и продуктовый набор. А еще для всех желающих был доступен бесплатный душ.

Дорога домой

В тот день время у нас было ограничено, мы спешно приняли душ и отправились в сторону вокзала, чтобы снова запрыгнуть в транспорт Flixbus и доехать до Милана, а затем до аэропорта Бергамо Орио.

По дороге не упустили возможности заглянуть на домашнюю арену футбольных клубов «Интернационале» и «АС Милан» – стадион имени Джузеппе Меацца (Сан Сиро). Там уже собирались толпы болельщиков, в этот день местный «Милан» принимал команду «Лацио» из Рима. И даже не дождавшись стартового свистка, от громких речевок, песен и страстной поддержки болельщиков в преддверии игры у нас мурашки бежали по спине, а мы бежали на автобус к аэропорту – трип подходил к своему логическому завершению.

Чтобы снова не наступить на все те же грабли (с вопросом негабаритной ручной клади) и избежать штрафа, большую часть вещей надели на себя, распихнув по карманам наспех прикупленные сувениры и перекус. Стянув сумку до минимальных размеров, на этот раз, спокойно проследовали на борт самолета. Путь до Варшавы-Модлин в этот раз обошелся в 32 евро на человека.

Поздний прилет и быстрая перебежка к автобусу в сторону Варшавы, час езды и ожидание автобуса до Бреста, который задержался на полчаса. Дорога до Бреста и прохождение границы не оказались критично длинными. На следующий день в полдень мы сели в автомобиль, и отправились в Гродно, по дороге придумывая очередной авантюрный план!

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