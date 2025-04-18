Российские пропагандисты прокололись
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 18.04.2025, 14:45
Медаль за заслуги перед украинскими дронами уже в пути.
Пропагандисты РИА «Новости» гордо поведали, что операторы дронов, ударяющих по Украине, уютненько сидят в «Москва-Сити» — прямо среди стекла, бетона и коворкингов, куда уже целились ВСУ. Видимо, решили, что лучший способ сохранить военную тайну — это снять об этом видео и выложить в сеть.
Позже, правда, начали что-то подозревать: сначала тихонько стерли упоминание о деловом центре, а потом и вовсе удалили весь ролик. Но было уже поздно — Z-каналы завопили, что «пиар» получился с душком и теперь небоскребы могут попасть в список законных целей.
Медаль за заслуги перед украинскими дронами уже в пути.
Телеграм-канал «Русский декаданс»