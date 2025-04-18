Лукашисты устроили хапун в Держинске

Лукашисты устроили хапун в Держинске2
- 18.04.2025, 14:56
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Часть задержанных — люди из соседних домов с одной улицы.
В Держинске в последние дни происходят задержания и обыски, сообщает правозащитный центр «Вясна». Поводом для них стали протесты 2020 года.
По информации правозащитников, обыски и задержания касаются участия в послевыборных акциях протеста — людям инкриминируют «народную» ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
По словам очевидцев, горожан действительно преследуют по этой статье, часть задержанных — люди из соседних домов с одной улицы.
Сообщается, что поводом для преследования стали «протестные» фотографии и видео, по которым идентифицируют участников акций.
«Известно о примерно пяти задержанных, точное количество людей, попавших под преследование, устанавливается», — сообщила «Вясна».