Лукашисты устроили хапун в Держинске 2 18.04.2025, 14:56

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Часть задержанных — люди из соседних домов с одной улицы.

В Держинске в последние дни происходят задержания и обыски, сообщает правозащитный центр «Вясна». Поводом для них стали протесты 2020 года.

По информации правозащитников, обыски и задержания касаются участия в послевыборных акциях протеста — людям инкриминируют «народную» ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

По словам очевидцев, горожан действительно преследуют по этой статье, часть задержанных — люди из соседних домов с одной улицы.

Сообщается, что поводом для преследования стали «протестные» фотографии и видео, по которым идентифицируют участников акций.

«Известно о примерно пяти задержанных, точное количество людей, попавших под преследование, устанавливается», — сообщила «Вясна».

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