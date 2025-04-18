Африканский бегун побил рекорд Усэйна Болта

Африканский бегун побил рекорд Усэйна Болта2
- 18.04.2025, 15:03
Спринтер 11 сезонов подряд пробегал стометровку менее чем за 10 секунд.
Южноафриканский бегун Акани Симбин установил новое достижение, превзойдя рекорд Усэйна Болта, пишет «Корреспондент».
Отмечается, что 32-летний атлет пробежал стометровку за 9.90 секунд на турнире World Athletics Continental Tour Gold в Ботсване, что позволило ему 11-й сезон подряд преодолеть эту дистанцию менее чем за 10 секунд.
Для сравнения, Усэйн Болт, трехкратный мировой рекордсмен, имеет в своем активе 10 сезонов с подобными результатами.
Несмотря на это, Симбину не удалось побить рекорд Болта, установленный им в 2009 году в Берлине. Тогда ямайец пробежал стометровку за 9.58 секунд.
Личный рекорд южноафриканца составляет 9.82 секунды, он установлен в 2024 году.