Ученые назвали идеальный продукт для сердца
- 18.04.2025, 15:05
И рассказали, как добиться максимального эффекта.
Ученые из Дании выяснили, что одним из лучших способов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний может стать употребление водорослей, передает jurnal.md.
По мнению исследователей, ежедневное употребление 5-10 граммов сушеных водорослей существенно снизит риск возникновения болезней сердца.
По словам ученых, водоросли содержат большое количество аминокислот, различных витаминов и минералов. При этом они обладают низкой калорийностью и помогают контролировать уровень холестерина в крови.
Отмечается, что для максимального эффекта сушеные водоросли лучше всего добавлять в уже обработанную пищу.