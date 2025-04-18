Ученые назвали идеальный продукт для сердца 18.04.2025, 15:05

И рассказали, как добиться максимального эффекта.

Ученые из Дании выяснили, что одним из лучших способов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний может стать употребление водорослей, передает jurnal.md.

По мнению исследователей, ежедневное употребление 5-10 граммов сушеных водорослей существенно снизит риск возникновения болезней сердца.

По словам ученых, водоросли содержат большое количество аминокислот, различных витаминов и минералов. При этом они обладают низкой калорийностью и помогают контролировать уровень холестерина в крови.

Отмечается, что для максимального эффекта сушеные водоросли лучше всего добавлять в уже обработанную пищу.

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