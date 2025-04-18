The Hill: Участие Китая в войне в Украине — шаг к аннексии Тайваня 18.04.2025, 15:17

Разведчик рассказал о тайной стратегии Пекина.

Китай отправляет солдат в Украину, чтобы подготовиться к вторжению на Тайвань. Военные-граждане КНР участвуют в войне на стороне РФ с согласия Пекина, заявил бывший разведчик Ричард Фишер.

Об этом пишет The Hill 17 апреля.

По мнению разведчика, полученный опыт может существенно усилить китайскую армию в случае попытки захвата Тайваня.

В частности, недавно Китай собрал вокруг Тайваня наибольшее количество военно-морских судов за весь год.

«Коммунистическая партия стремится к непосредственному опыту на поле битвы в Украине, чтобы проинформировать свою Народно-освободительную армию о будущих войнах», — отметил Ричард Фишер из Центра международной оценки и стратегии в Вашингтоне.

Для китайских солдат украинское поле боя «предлагает самую яркую и жестокую эволюцию революционной битвы между беспилотным оружием и системами электронной борьбы, направленными против него».

Вполне вероятно также, что китайские офицеры делают больше, чем просто наблюдают и докладывают Китаю. Они также могут давать советы российским военным. В конце концов, Китай с самого начала поддерживал военные усилия России, как пишет издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com