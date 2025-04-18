The Hill: Участие Китая в войне в Украине — шаг к аннексии Тайваня
- 18.04.2025, 15:17
Разведчик рассказал о тайной стратегии Пекина.
Китай отправляет солдат в Украину, чтобы подготовиться к вторжению на Тайвань. Военные-граждане КНР участвуют в войне на стороне РФ с согласия Пекина, заявил бывший разведчик Ричард Фишер.
Об этом пишет The Hill 17 апреля.
По мнению разведчика, полученный опыт может существенно усилить китайскую армию в случае попытки захвата Тайваня.
В частности, недавно Китай собрал вокруг Тайваня наибольшее количество военно-морских судов за весь год.
«Коммунистическая партия стремится к непосредственному опыту на поле битвы в Украине, чтобы проинформировать свою Народно-освободительную армию о будущих войнах», — отметил Ричард Фишер из Центра международной оценки и стратегии в Вашингтоне.
Для китайских солдат украинское поле боя «предлагает самую яркую и жестокую эволюцию революционной битвы между беспилотным оружием и системами электронной борьбы, направленными против него».
Вполне вероятно также, что китайские офицеры делают больше, чем просто наблюдают и докладывают Китаю. Они также могут давать советы российским военным. В конце концов, Китай с самого начала поддерживал военные усилия России, как пишет издание.