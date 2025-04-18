Эксперты объяснили, почему продажи автомобилей в Беларуси будут падать 18.04.2025, 15:22

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Предложение превышает спрос.

Продажи на авторынке по-прежнему растут к прошлому году, но этот рост замедляется. Аналитики Автомобильной ассоциации БАА считают, что уже в апреле он может оказаться нулевым или будет находиться где-то рядом. Особенно насторожили дилеров результаты продаж в марте, когда вместо ожидаемого подъема рынок получил минус 7% к февралю.

С 2019 по 2025 год падение продаж в марте к февралю на белорусском авторынке наблюдалось только дважды: первый раз — в 2022 году, когда российско-украинский конфликт только начинался, а второй — сейчас. Обычно в конце I квартала продажи дилеров, наоборот, росли в среднем на 25−30%.

Как отметил на итоговой пресс-конференции БАА 15 апреля руководитель ассоциации Сергей Варивода, эта нетипичная картина подтверждает ранее звучавшие прогнозы о скорой коррекции на белорусском авторынке.

В прошлом году продажи официальных дилеров в Беларуси выросли почти в 2,2 раза. За 25 лет (а именно столько существует БАА. — Прим. ред.) мы ни разу не видели ничего подобного. Это беспрецедентный рост, после которого рынки чаще всего уходят в коррекцию», — прокомментировал специалист.

Он также сообщил, что это подтверждается прогнозами практически всех дилеров, которые заложили в свои бизнес-планы на 2025 год снижение продаж. Хотя еще недавно участники рынка планировали небольшой рост.

Рынок — это уже очевидно — стал рынком потребителя, когда предложение превышает спрос. У большинства дилеров избыточные стоки автомобилей. А Белстат фиксирует снижение цен на рынке легковых автомобилей, несмотря на повышение ставок утилизационного сбора в феврале, которое, наоборот, должно было, по идее, тянуть цены вверх», — констатировал глава БАА.

Одной из основных причин снижения продаж новых автомобилей эксперты БАА называют ужесточение денежно-кредитной политики в стране. Причем проблема не столько в росте ставок по кредитам, сколько в общем курсе на ограничение потребкредитования в стране. В том числе лизинга для физлиц.

Среди других факторов в БАА упоминают: укрепление курса национальной валюты, замедление темпов роста реальных доходов населения и прибылей предприятий, а также общее снижение уровня «потребительского оптимизма», что влияет на крупные покупки.

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