Залужный объяснил разницу между украинским миром и «русским миром» 5 18.04.2025, 15:29

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Валерий Залужный

Фото: Reuters

«Эти вещи сошлись в борьбе».

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол Украины в Британии Валерий Залужный объяснил разницу между украинским миром и «русским миром».

«Это добро и зло. Это тьма и свет. Это будущее и забвение. Эти вещи сошлись в борьбе за светлое будущее, за любовь - вот что такое украинский мир. Что такое российский мир нет даже смысла объяснять. Это то, что нас убивает каждый день», - отметил Залужный во время выступления на открытии нового образовательного пространства - Украинской Школы Управления.

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