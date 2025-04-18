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Залужный объяснил разницу между украинским миром и «русским миром»

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  • 18.04.2025, 15:29
  • 4,044
Залужный объяснил разницу между украинским миром и «русским миром»
Валерий Залужный
Фото: Reuters

«Эти вещи сошлись в борьбе».

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол Украины в Британии Валерий Залужный объяснил разницу между украинским миром и «русским миром».

«Это добро и зло. Это тьма и свет. Это будущее и забвение. Эти вещи сошлись в борьбе за светлое будущее, за любовь - вот что такое украинский мир. Что такое российский мир нет даже смысла объяснять. Это то, что нас убивает каждый день», - отметил Залужный во время выступления на открытии нового образовательного пространства - Украинской Школы Управления.

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