В Беларуси некоторые автомобили освободили от утильсбора
- 18.04.2025, 15:36
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Воспользоваться льготой смогут не все.
Некоторые импортные грузовые автомобили освобождаются в Беларуси от утилизационного сбора. Это предусмотрено указом №155, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Льгота распространяется на седельные тягачи (не старше 3 лет) с полной массой от 12 до 50 т, а также на грузовики с полной массой от 20 до 50 т.
Важное условие – техника должна соответствовать экологическому классу не ниже Евро-5.
Кроме того, от утильсбора освобождаются некоторые виды прицепов, включая рефрижераторные и цистерны.
Льгота действует только для тех компаний, которые используют эти машины или прицепы в международных перевозках в течение года.
Если условие не выполняется, утилизационный сбор придется оплатить.
Указ начал действовать с момента официального опубликования и применяется к сделкам, заключенным с 1 января 2025 года.
Изменения призваны помочь международным перевозчикам обновлять свой автопарк.