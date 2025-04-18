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В Беларуси некоторые автомобили освободили от утильсбора

  • 18.04.2025, 15:36
  • 1,496
В Беларуси некоторые автомобили освободили от утильсбора

Воспользоваться льготой смогут не все.

Некоторые импортные грузовые автомобили освобождаются в Беларуси от утилизационного сбора. Это предусмотрено указом №155, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Льгота распространяется на седельные тягачи (не старше 3 лет) с полной массой от 12 до 50 т, а также на грузовики с полной массой от 20 до 50 т.

Важное условие – техника должна соответствовать экологическому классу не ниже Евро-5.

Кроме того, от утильсбора освобождаются некоторые виды прицепов, включая рефрижераторные и цистерны.

Льгота действует только для тех компаний, которые используют эти машины или прицепы в международных перевозках в течение года.

Если условие не выполняется, утилизационный сбор придется оплатить.

Указ начал действовать с момента официального опубликования и применяется к сделкам, заключенным с 1 января 2025 года.

Изменения призваны помочь международным перевозчикам обновлять свой автопарк.

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