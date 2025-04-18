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Украинский зенитчик одним выстрелом «приземлил» российский «Калибр»

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  • 18.04.2025, 15:42
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Украинский зенитчик одним выстрелом «приземлил» российский «Калибр»

Смог сделать практически невозможное.

Стрелок-зенитчик переносного зенитно-ракетного комплекса одним выстрелом сбил российскую крылатую типа «Калибр».

Историю успешного поражения рассказали в Воздушном командовании «Запад» Воздушных Сил ВС Украины на Facebook.

По данным ПК «Запад», все произошло ночью - в полной темноте, когда обнаружить цель практически невозможно.

«Переносные зенитно-ракетные комплексы имеют тепловую систему самонаведения. Стрелок должен зафиксировать в прицеле цель, дождаться, пока головка самонаведения зенитной ракеты захватит ее и тогда выполнить пуск. Это все довольно непросто сделать даже днем. На обнаружение, захват цели и выстрел есть около двух десятков секунд. Именно столько времени работает аккумулятор ПЗРК, питающий все системы комплекса. Ночью же поразить цель практически невозможно, потому что визуально обнаружить крылатую ракету и навести за считанные секунды на нее ПЗРК очень сложно», - объясняют в публикации к видео.

Однако Владимир - стрелок-зенитчик отделения охраны бригады тактической авиации - смог сделать практически невозможное и с первого выстрела обнаружил и уничтожил российскую крылатую ракету с ПЗРК «Игла-1».

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