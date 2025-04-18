В Беларуси зафиксирован новый антирекорд 5 18.04.2025, 15:50

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За всю историю статистической отчетности.

В 2024 году в Беларуси родилось на 20 тысяч детей меньше, чем пять лет назад - цифра, сопоставимая с населением небольшого райцентра, пишет DW.

С 2020 года Белстат скрывает цифры по рождаемости и смертности. Объединение бывших силовиков обнаружило непубличные данные Минздрава, из которых следует, что в прошлом году родилось только 58 993 детей. Это самый низкий показатель за всю историю статистической отчетности Беларуси - с 1950 года.

Лукашенко признает проблему с рождаемостью

Почти 80% белорусов планируют иметь детей, отмечено в мониторинге Института социологии Академии наук за 2023 год. При этом 52,4% опрошенных ответили, что современные пары не могут иметь желаемое количество детей, потому что боятся, что не смогут обеспечить ребенка всем необходимым. А вот цифры по рождаемости: в 2016 году на свет появилось 117 800 детей, в 2020-м - 78 841 детей, в 2024-м, через пять лет, - 58 993.

Власти хотя и скрывают статистику, проблему с рождаемостью все же признают.

«Самая большая сейчас проблема для Беларуси уже не экономика, а демография, - отмечал Александр Лукашенко. - Нам надо больше населения».

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