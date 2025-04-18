Онлайн-банк Paysera прислал белорусам с визами D уведомления о заморозке счетов 18.04.2025, 16:28

В банке требуют предоставить европейский ВНЖ.

Литовский онлайн-банк Paysera прислал пользователям с гражданством Беларуси и России, которые имеют шенгенскую визу категории D (национальная долгосрочная виза, позволяющая находиться на территории страны ЕС свыше 90 дней), уведомления о закрытии счетов в случае, если они не предоставят европейский ВНЖ. Об этом «Новой-Европа» сообщили несколько пользователей банка.

Paysera прислала уведомления утром 18 апреля. В письмах указывается, что, согласно санкционному постановлению от 24 февраля 2025 года, европейские банки и другие финансовые учреждения обязаны ограничить предоставление услуг гражданам России и Беларуси, которые не имеют ВНЖ в европейской экономической зоне или Швейцарии.

«У вас есть 14 календарных дней с даты отправления этого письма, чтобы предоставить требуемую документацию. Если в течение этого срока документы не будут присланы, на ваш счет Paysera будут наложены ограничения, и нам придется заморозить средства на вашем счете в соответствии с Регламентом (ЕС) 2025/392. Эти средства будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет установлено правовое основание для их разблокирования», — говорится в письме, которое есть в распоряжении «Новой-Европа».

Несмотря на то, что банк пообещал заморозить средства через 14 дней, у некоторых пользователей перестали работать функции отправки средств через Google Pay и оплата по номеру карты.

Гражданин России с действующей европейской визой D рассказал «Новой-Европа», что отправил банку данные о действующих документах, однако меньше чем через час получил ответ, что Paysera не будет вводить ограничения, если он предоставит ВНЖ.

Paysera — один из немногих европейских банков, который после начала полномасштабного вторжения в Украину продолжил открывать счета гражданам России и Беларуси на основе европейских рабочих документов из виз типа D.

Другие европейские онлайн-банки, которые все еще открывают счета по визам, пока не рассылали похожих писем.

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