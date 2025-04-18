В каждую комнату вселю «веселую» семейку с не самыми мирными привычками 18.04.2025, 16:36

Как белорус борется со «скрипучими» соседями сверху.

Соседи сверху — это всегда рулетка. Кому-то везет на тихую бабушку с кошкой, а кто-то страдает от компании студентов с сабвуфером. Но у этого белоруса совсем другая история: из-за некачественного ремонта в квартире сверху он вынужден ежедневно слушать неприятный скрип, как в фильме ужасов, пишет Onliner.

— Осенью 2023 года соседи сверху затеяли ремонт. Но строитель, которого они наняли, оказался, мягко говоря, не лучшим специалистом. В результате в моем потолке — то есть в их полу — появились сквозные отверстия. Когда соседи узнали, что моя квартира застрахована, быстро прибежали и замазали дыры. Замазали, конечно, кое-как — но это было не самое страшное.

Главная проблема проявилась позже: после ремонта пол в их квартире начал издавать громкий и неприятный скрип — буквально от каждого шага. Днем я еще могу терпеть — включаю музыку, чтобы хоть немного заглушить этот шум. Но кто-то из них регулярно встает по ночам, видимо, в туалет, и этот треск будит меня почти каждый раз. Никакие беруши не спасают.

Я несколько раз просил их устранить проблему и отремонтировать пол, но все мои просьбы игнорируются. В ответ — либо молчание, либо фразы вроде «А у нас все нормально», «А у нас тоже сверху шумные соседи, но мы на них не жалуемся».

Мое терпение уже на исходе. Поэтому план действий примерно такой:

• Подам заявление в горисполком по поводу ремонта, в результате которого была нарушена целостность перекрытий. Не знаю, что за это положено, но что-то — точно.

• Планирую приобрести более мощную акустическую аппаратуру, чтобы с 07:00 до 23:00 играли мои любимые исполнители: Rammstein, AC/DC, Judas Priest и другие.

• Если это не сработает, пойду на крайние меры: разделю лицевые счета по всем трем комнатам в своей квартире, в каждую комнату вселю «веселую» семейку с не самыми мирными привычками, а сам перееду в соседний дом. Буду наблюдать за происходящим издалека.

Пока что с сегодняшнего утра я начал включать им гимн Республики Беларусь ровно в 07.00. В 23.00 — повтор. Правда, мои текущие колонки не дают желаемого эффекта, так что сейчас ищу более мощные. Это, конечно, вряд ли заставит их отремонтировать пол. Но ночных хождений стало меньше. Возможно, на это повлиял и визит представителей ЖЭУ. Правда, сотрудники сказали, что конкретные выводы можно будет сделать только после замера шума. Но есть большая вероятность, что уровень окажется в пределах нормы. Скрип — штука коварная: не всегда громкая, но бьет точно по нервам.

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