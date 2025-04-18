Российская армия пробила очередное дно Телеграм-канал «Сеятель ветра»

18.04.2025, 16:43

1,208

Подобное скотство поставлено в ВС РФ на поток.

Очередная дичь в армии Путина/Белоусова.

Жена российского военного Дмитрия Беломестнова из Барнаула записала обращение, в котором рассказала, что ее муж получил ранения, после которых в медпункте его заразили гепатитом С.

Несмотря на болезнь и последствия ранений, военный был похищен военной полицией и принудительно отправлен на фронт, не долечившись.

Несколько месяцев Беломестнова вместе с другими такими же недопеченными раненными держали на нелегальной гауптвахте и прятали от проверяющих органов. Все это время супруга писала жалобы, но так и не смогла добиться освобождения мужа.

Затем Дмитрий Беломестнов пропал со связи, а его командиры заблокировали его жену в месседжерах. По словам девушки, сейчас ее муж уже мертв, так как его обнулили командиры.

Уже и сами военкоры признают, что подобное скотство поставлено в ВС РФ на поток и армия Путина/Белоусова превратилась в настоящую фабрику смерти по утилизации российских граждан. Но ни одна Z-гнида не нашла в себе сил и мужества выступить за прекращение этого маразма под названием «СВО».

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com