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Российская армия пробила очередное дно

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 18.04.2025, 16:43
  • 1,208
Российская армия пробила очередное дно

Подобное скотство поставлено в ВС РФ на поток.

Очередная дичь в армии Путина/Белоусова.

Жена российского военного Дмитрия Беломестнова из Барнаула записала обращение, в котором рассказала, что ее муж получил ранения, после которых в медпункте его заразили гепатитом С.

Несмотря на болезнь и последствия ранений, военный был похищен военной полицией и принудительно отправлен на фронт, не долечившись.

Несколько месяцев Беломестнова вместе с другими такими же недопеченными раненными держали на нелегальной гауптвахте и прятали от проверяющих органов. Все это время супруга писала жалобы, но так и не смогла добиться освобождения мужа.

Затем Дмитрий Беломестнов пропал со связи, а его командиры заблокировали его жену в месседжерах. По словам девушки, сейчас ее муж уже мертв, так как его обнулили командиры.

Уже и сами военкоры признают, что подобное скотство поставлено в ВС РФ на поток и армия Путина/Белоусова превратилась в настоящую фабрику смерти по утилизации российских граждан. Но ни одна Z-гнида не нашла в себе сил и мужества выступить за прекращение этого маразма под названием «СВО».

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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