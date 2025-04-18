Популярное у белорусов морское побережье признали непригодным для пляжного отдыха 18.04.2025, 16:47

Пляжные зоны не соответствуют нормативам безопасности.

Побережье российской Анапы непригодно для пляжного отдыха, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, пляжные зоны не соответствуют нормативам безопасности для организации курортного отдыха, передает ТАСС.

Пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности для дальнейшей организации курортного отдыха. Вместе с тем питьевая вода, продукты питания и качество атмосферного воздуха в этих регионах соответствуют требованиям безопасности, сообщила Попова.

— 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам, и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и не могут быть использованы для рекреационных целей. Но вместе с тем в этой зоне качество питьевой воды, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям. И зона рекреации может быть использована без использования пляжа и морской воды, — сказала российская чиновница.

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