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Белорусское предприятие попало под санкции Украины

  • 18.04.2025, 17:07
  • 1,818
Белорусское предприятие попало под санкции Украины

Санкции предусматривают 16 пунктов ограничений.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях. В списке из 60 предприятий, где в основном российские компании, белорусское «СветлогорскХимволокно» оказалось под номером 20.

Санкции предусматривают 16 пунктов ограничений. Среди них блокировка активов и ограничение торговых операций, прекращение транзита и приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.

«Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер», — говорится в указе.

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