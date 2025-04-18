Белорусское предприятие попало под санкции Украины
- 18.04.2025, 17:07
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Санкции предусматривают 16 пунктов ограничений.
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях. В списке из 60 предприятий, где в основном российские компании, белорусское «СветлогорскХимволокно» оказалось под номером 20.
Санкции предусматривают 16 пунктов ограничений. Среди них блокировка активов и ограничение торговых операций, прекращение транзита и приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.
«Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер», — говорится в указе.