Легенда НБА установил уникальный рекорд всех времен 1 18.04.2025, 17:22

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Такое достижение ранее не покорялось никому.

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич установил уникальное достижение в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которое ранее не покорялось никому, пишет «Чемпионат».

Сербский баскетболист стал первым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл с 61 очком. Произошло это в домашнем матче регулярного чемпионата с «Миннесота Тимбервулвз», который завершился недавно победой гостей по итогам двух овертаймов со счётом 140:139.

Кроме 61 очка, на счету 30-летнего серба 10 подборов и 10 результативных передач. Отметим, это первая игра серба в карьере с 60+ очками и только третья — с 50 и более очками.

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