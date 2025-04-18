закрыть
18 апреля 2025, пятница, 18:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ресторатор рассказал, что надо добавить в маринад для очень нежного шашлыка

1
  • 18.04.2025, 17:23
  • 3,334
Ресторатор рассказал, что надо добавить в маринад для очень нежного шашлыка

Рецепт из пяти ингредиентов.

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко на своем сайте рассказал, как приготовить маринад из темного пива для говяжьего шашлыка без использования лука.

«Солод насыщает мясо оригинальным вкусом и делает его нежным на вкус», – объяснил Клопотенко.

Приготовление:

— нарежьте мясо на кусочки, посолите по вкусу и влейте немного масла; 

— затем влейте пиво, чтобы оно полностью покрыло мясо; 

— добавьте раздавленные зубчики чеснока для более насыщенного аромата, несколько листочков лаврового листа и горчицу в зернах; 

— посолите по вкусу и тщательно перемешайте.

Эксперт отметил, что при обжаривании алкоголь из пива улетучится, а насыщенный вкус солода и ржаного хлеба останется. 

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип
Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу
Вы при чем
Вы при чем Гарри Каспаров
С Кипра выдачи нет
С Кипра выдачи нет Иван Карпович, «Plan B»