Ресторатор рассказал, что надо добавить в маринад для очень нежного шашлыка

Ресторатор рассказал, что надо добавить в маринад для очень нежного шашлыка1
- 18.04.2025, 17:23
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Рецепт из пяти ингредиентов.
Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко на своем сайте рассказал, как приготовить маринад из темного пива для говяжьего шашлыка без использования лука.
«Солод насыщает мясо оригинальным вкусом и делает его нежным на вкус», – объяснил Клопотенко.
Приготовление:
— нарежьте мясо на кусочки, посолите по вкусу и влейте немного масла;
— затем влейте пиво, чтобы оно полностью покрыло мясо;
— добавьте раздавленные зубчики чеснока для более насыщенного аромата, несколько листочков лаврового листа и горчицу в зернах;
— посолите по вкусу и тщательно перемешайте.
Эксперт отметил, что при обжаривании алкоголь из пива улетучится, а насыщенный вкус солода и ржаного хлеба останется.