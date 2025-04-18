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Эксперт спрогнозировал три варианта поведения США в отношении Украины

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  • 18.04.2025, 17:28
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Эксперт спрогнозировал три варианта поведения США в отношении Украины

«Может появиться нечто подобное на лендлиз».

Сейчас есть три возможных сценария поведения Соединенных Штатов Америки относительно войны в Украине.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Олег Саакян.

По его словам, первый вариант - это использование Россией США как инструмента давления на Украину. Более вероятный сценарий - когда президент США Дональд Трамп просто самоустраняется и «машет рукой» на войну, не вмешиваясь в ситуацию.

Самым вероятным эксперт назвал сценарий: Трамп решает, что «ничего тут не сваришь», и передает ответственность за решение конфликта Европе. В этом случае в США разворачивается аппаратная борьба, в которой, по мнению эксперта, может победить крыло госсекретаря Марко Рубио - относительно адекватные голоса, которые поддерживают ограниченное санкционное давление на Россию и предоставляют Украине помощь, в частности оружие, но исключительно за оплату.

По мнению Саакяна, на лендлиз рассчитывать не стоит, хотя нечто подобное может появиться, если позиции Трампа ослабнут.

«Сейчас я не вижу сценария, что США открывают все закрома для Украины и продают все, предоставляют все», - подчеркнул Саакян.

Он также напомнил, что даже F-16, которые производятся в США и являются наиболее многочисленными в их авиапарке, американцы не поставляли Украине - это делают другие страны.

«И Patriot даже продавать Трамп не хочет», - добавил он, прогнозируя, что впереди у Киева еще очень жесткие переговоры с Соединенными Штатами.

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