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Визит Мелони к Трампу: как прошла встреча и о чем договорились лидеры

  • 18.04.2025, 18:06
Визит Мелони к Трампу: как прошла встреча и о чем договорились лидеры

Президент США заявил, что не спешит заключать торговые соглашения с зарубежными странами.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что президент США Дональд Трамп принял ее приглашение посетить Италию. Она также добавила, что глава Белого дома будет иметь возможность встретиться с другими европейскими лидерами.

Соответствующее заявление Мелони сделала во время совместной пресс-конференции с президентом США. Накануне премьер-министр Италии прибыла в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Как прошла встреча и о чем договорились лидеры — рассказали журналисты FREEДОМ.

Альянс между Джорджией Мелони и Дональдом Трампом, похоже, стал особенно тесным, и ее визит в Белый дом назвали настоящим испытанием для этих отношений, поскольку лидеры обсудили широкий спектр вопросов.

Отметим, что Мелони была единственным европейским лидером, которая нарушила традицию и приняла участие во второй инаугурации Трампа, в церемонии, которую иностранные лидеры обычно избегают и отправляют туда послов своих стран.

- В этот день я работал в пуле журналистов и увидел ее как раз во время президентской службы в президентской церкви, открывавшей программу мероприятий. После молитвы она активно что-то обсуждала с Илоном Маском, — рассказал корреспондент FREEДОМ.

По данным источников, знакомых с подготовкой визита, итальянская сторона координировала поездку, обсуждала ее с американскими чиновниками не менее полутора месяцев.

Для Мелони это была ключевая возможность подтвердить свое политическое согласие с Трампом и позиционировать себя как потенциальный канал для более глубокого диалога.

В то же время, это тонкий дипломатический баланс, и приходится управлять отношениями с Трампом с осторожностью, сохраняя при этом крепкие связи с ЕС и продолжая поддерживать Украину.

Во время встречи с ней президент США Дональд Трамп выразил недовольство продолжающейся войной России против Украины.

- Я не возлагаю вину на Зеленского, но меня совсем не радует сам факт того, что эта война началась. Это была бы война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Миллионы людей были бы живы сейчас. Города были бы открыты, процветали бы, но их больше нет с нами. Они разрушены пулями и ракетами, — заявил Трамп.

Во время встречи в Овальном кабинете лидеры обсудили вопросы торговли, пошлины и расходов на оборону в рамках НАТО. И как раз там же Трамп заявил, что не спешит заключать торговые соглашения с зарубежными странами.

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