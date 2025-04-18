«Никогда не думала, что это важно» 18.04.2025, 18:12

Почему в Беларуси резко сократилось количество браков.

Белорусы рассказали «Радыё Свабода», почему не вступают в брак или не оформляют официально отношения с партнером. Психолог также перечислила возможные причины.

В Беларуси за последние десять лет количество заключенных браков значительно сократилось. Если в 2015 году сыграли 82 тысячи свадеб, то в 2020-м — уже только 50 тысяч. В 2021 году поженилось чуть меньше 60 тысяч пар, а в 2022-м — около 58 тысяч. Есть и еще одно изменение: белoрусы стали создавать семьи в более зрелом возрасте, как следует из данных Национального статистического комитета.

«Так и не ответили себе, зачем нам это»

Зоя (имена собеседников изменены из соображений безопасности. — Прим. ред.) рассказала, что живет с мужчиной более 20 лет. Познакомились они на работе.

«Я вообще на него не обращала внимания. Как-то он написал СМС, мы встретились погулять. Буквально через несколько дней предложил переехать к нему. Я попросила сначала познакомиться с моими родителями. И переехала. Это было как нырнуть в холодную реку. Такой любви, чтобы захватывало дух, у нас не было. Были уважение и нежность с его стороны и доверие с моей», — рассказывает Зоя.

У пары родились несколько детей. Но официально Зоя и ее партнер так и не зарегистрировали отношения и не играли свадьбу.

«Всем говорим, что не было времени. И это действительно так. Мы жили очень интересно: растили детей, строили квартиру, много путешествовали. И связывать себя дополнительными хлопотами — устраивать свадьбу, заполнять какие-то документы — даже мыслей таких не было. Никогда не думала, что брак — это что-то очень важное, что это действительно что-то решает», — делится она.

При этом Зоя не относится к браку отрицательно. Она отмечает, что когда знакомая пара обсуждала брак и девушка хотела замуж, а парень не спешил делать предложение, она советовала пожениться, если для одного из партнеров это действительно важно.

«За нашу совместную жизнь волны благодарности, уважения, доверия накрывали меня так сильно и так много раз, что сейчас я его очень люблю. И да — мы до сих пор не дошли до загса. Время от времени он спрашивает: „Может, хочешь расписаться? Может, надумала?“ Но мы так и не ответили себе, зачем нам это. У нас просто не было такой потребности. Я не хотела ни белого платья, ни дополнительных хлопот с этим связанных. В жизни никто от меня не требовал доказательств того, что я в браке», — объясняет Зоя.

Зоя вспоминает, что когда вышла из декретного отпуска, директор на работе сделал ей замечание, что она получала доплату как мать-одиночка. Она говорит, что не обращала на это внимания, ведь везде указывала имя отца детей и не скрывала, что воспитывает их вместе с ним. Дети знают, что родители не расписаны и что у матери другая фамилия.

«Дети знают, что мама и папа вместе, потому что они так решили, и каждый день уже больше 20 лет работают над своим счастливым совместным жизненным пространством», — подытоживает она.

Красивая картинка

Сергею около сорока, он живет один и пока не собирается жениться. По его мнению, институт брака — как гражданского, так и церковного — отмирает «в таком быстротечном, обманчивом, лживом мире».

«Люди венчаются и расписываются ради красивой картинки, а потом через год разводятся», — размышляет он.

Сергей давно занимается общественной деятельностью. Говорит, что это одна из причин, почему он не создает семью. Вспоминает, как одна чиновница, с которой он периодически пересекался, не раз советовала ему жениться, чтобы «вся эта ерунда вышла из головы». Под «ерундой» она имела в виду независимое наблюдение за выборами и другие формы борьбы за справедливость.

«Она говорила: «Вы бы этими глупостям голову не забивали, вы бы занимались детьми, беспокоились о том, как прокормить семью, купить детям подгузники, и чтобы жена при этом не пилила за то, что ты отдаешь слишком много времени и сил общественной деятельности, Беларуси», — пересказывает он ее слова.

Сергей считает, что цель таких советов и установок — сделать активных людей зависимыми от семьи, детей, чтобы это стало сдерживающим фактором, «чтобы такие, как я, меньше портили им жизнь». По его мнению, когда сами чиновники нарушают закон, фальсифицируя, например, итоги выборов, они прикрываются благом своих семей и детей.

Собеседник допускает, что если бы он женился, его жена могла бы не принять его гражданскую позицию и активность, поэтому он предпочитает не жениться вообще. Среди других аргументов против брака он называет «стресс, нервы, время, финансы», которые, по его мнению, требует официально зарегистрированный союз. Говорит, что иногда его женатые друзья жалуются на семейную жизнь и советуют не жениться, а жить для себя.

«Наверное, кто-то думает, что я какой-то странный, раз не женюсь, что у меня что-то не в порядке с головой», — размышляет он.

Сергей признается, что иногда задумывается о семье и детях, но пока эти планы «поставлены на паузу».

«Сложности с планированием жизни»

Психолог Наталья Скибская назвала несколько причин, почему белoрусы реже вступают в брак.

Во-первых, по ее словам, в обществе стало более приемлемо жить с партнером без официального оформления отношений. Во-вторых, развитие общества и культуры, а также доступность контрацепции.

«Раньше все было сложнее», — говорит она.

Третья причина, по мнению психолога, связана с нестабильной ситуацией в Беларуси и мире.

«У людей сложности с планированием жизни и будущего. Помню, еще в 2020 году молодые люди говорили, что страшно рожать детей в такой стране. А сейчас дело уже не только в стране, а в мире в целом — он словно сошел с ума», — объясняет эксперт.

Четвертая причина, по словам Скибской, — переход белoрусского общества от коллективизма к индивидуализму.

«Молодежь, новое поколение вообще по-другому относится к отношениям. Больше внимания уделяется своим чувствам, эмоциональной связи», — говорит она.

Еще одна причина, считает психолог, — кризис института брака, когда люди просто перестают в него верить.

«У женщин появились деньги. Им уже не нужно выходить замуж ради финансовой стабильности, они могут сами себя обеспечивать. Мы уже на таком этапе эволюции, когда больше понимаем, больше видим. У людей просто нет хороших примеров семейных отношений ни в собственной семье, ни вокруг, поэтому многие выбирают одиночество», — подытоживает Наталья Скибская.

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