Топ-3 рецепта вкусной пасхальной выпечки
- 18.04.2025, 18:18
Классическая, с шоколадом и изюмом.
Пасха — один из самых светлых и значимых праздников для христиан. В 2025 году он выпадает на 20 апреля. Традиции этого дня передаются из поколения в поколение: верующие пекут паски, красят яйца и готовятся к торжественному богослужению.
Предлагаем вам три рецепта вкусной пасхальной выпечки:
Ароматная классическая пасха
Ингредиенты
340 гр муки
190 гр масла
100 гр цукатов
90 гр молока
50 гр воды
90 гр сахара
70 гр изюма
3 яичных желтка
12 гр свежих дрожжей
1 ст.л. апельсинового мармелада
Соль – по вкусу
Для пасты
1 ст.л. меда
1 лимон (цедра)
1 апельсин (цедра)
Ром
Ваниль
Для глазури
25 гр миндальной муки
40 гр сахара
25 гр яичного белка
5 гр картофельного крахмала
Для украшения
Сахар
Миндаль
Пошаговое приготовление
Сначала лучше приготовить ароматную пасту. Для этого апельсин и лимон тщательно промыть и снять мелкой терочкой цедру. Смешать цедру с медом, ванилью и ложкой рома. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
Для теста налить теплые воду и молоко в мисочку и раскрошить туда же дрожжи. Размешать до полного растворения, затем всыпать сахар и снова все перемешать.
Высыпать муку в чашу миксера, постепенно вливая молочную жидкость, замешать тесто с помощью насадки-крюка.
После этого добавлять по одному желтку, продолжая каждый раз вымешивать до однородной массы. В результате должна получиться гладкая и хорошо тянущаяся смесь. Важно, чтобы при вымешивании тесто не нагревалось сильно. Если это происходит, тесто можно выложить на несколько минут на холодную рабочую поверхность, после чего продолжить вымешивание.
Затем положить в тесто цитрусовую пасту и мармелад и снова перемешать.
Понемногу выкладывать в тесто соль и масло, добавляя следующую порцию только после того, как предыдущие впитаются.
Когда тесто будет готово, всыпать изюм и цукаты. Смешать и переложить на рабочую поверхность. Сложить тесто (активно вымешивать не надо) несколько раз и придать ему форму шара.
Переложить тесто в миску, слегка смазанную маслом, и накрыть его пищевой пленкой. Оставить при комнатной температуре примерно на 3 часа, чтобы поднялось. Затем убрать в холодильник на 12 часов.
На следующий день выложить тесто в форму (или несколько форм), накрыть пищевой пленкой и оставить еще на 3 часа.
Как приготовить глазурь: для этого взбить миксером яичные белки и, когда они начнут пениться, понемногу всыпать сахар. Как только получится блестящая и плотная меренга, всыпать картофельный крахмал и миндальную муку. Смешать все ложкой до получения однородной текучей глазури и убрать в холодильник.
Когда тесто отдохнет, распределить по его поверхности глазурь и посыпать сахарным песком и миндалем.
Поставить в разогретую до 170°C духовку примерно на 50 минут, периодически проверяя готовность.
Как только пасха будет готова, проткнуть ее у основания двумя деревянными шпажками и перевернуть вверх ногами. Поместить шпажки между двумя кастрюлями или мисками одинаковой высоты. Это позволит пасхе не опасть и сохранить форму.
Пасха с изюмом
Ингредиенты
280 гр муки (плюс еще 1 ст.л.)
100 гр изюма
100 гр сушеной клюквы
160 гр сахара
160 гр молока
100 мл масла
2 яйца
2 ч.л. разрыхлителя
Соль
Для глазури
100 гр сахарной пудры
3 ст.л. лимонного сока
Приготовление
Сушеную клюкву и изюм залить кипятком и оставить примерно на 10 минут.
Просеять в миску муку с разрыхлителем, сахаром и солью.
В другую миску разбить яйца, добавить молоко, масло и взбить венчиком. Всыпать в нее мучную смесь и тщательно перемешать.
С ягод слить воду, обсушить и посыпать их мукой. Обвалять, чтобы ягоды покрылись мукой полностью. Выложить их в готовое тесто и перемешать.
Переложить тесто в силиконовую или бумажную форму. Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 190°C, примерно 45–50 минут. Проверить готовность с помощью деревянной шпажки — после протыкания она должна выходить чистой.
Когда пасха приготовится, достать ее и оставить остывать.
Для глазури высыпать сахарную пудру в миску, добавить лимонный сок и перемешать. Полить остывшую пасху сверху.
Шоколадная пасха
Ингредиенты
350 гр муки
170 гр молока
150 гр сахара
125 гр шоколадных капель
90 гр подсолнечного масла
3 яйцо
1 апельсин (для цедры)
1 лимон (для цедры)
15 гр разрыхлителя
Миндальный ароматизатор
Для глазури
200 гр сахарной пудры
100 гр сливочного масла
6 ст.л. молока
3 ст.л. какао
Цветные гранулы (посыпка)
Пошаговое приготовление
Разделить яичные белки и желтки в разные миски. Взбить белки миксером до образования плотной пены.
Апельсин и лимон помыть и снять цедру.
К желткам добавить сахар, цедру и ароматизатор по вкусу. Взбить венчиком или миксером все ингредиенты, постепенно вливая растительное масло.
Затем, не прекращая взбивать, понемногу добавлять молоко, муку, а затем разрыхлитель.
После этого постепенно выкладывать яичные белки и шоколадные капли, аккуратно вымешивая тесто ложкой.
Тесто выложить в форму и выпекать при температуре 180°C в течение 40 минут. Когда пасха приготовится, дать немного остыть. Пока остывает, можно сделать глазурь.
Сахарную пудру смешать с какао в небольшой кастрюльке. Молоко разогреть и влить в смесь пудры и какао. Помешивая, держать на слабом огне, пока смесь не станет однородной. Затем довести до кипения, положить масло и перемешать до однородности.
Распределить глазурь по пасхе и посыпать цветными гранулами.
Приятного аппетита и счастливой Пасхи!