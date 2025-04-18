Топ-3 рецепта вкусной пасхальной выпечки 18.04.2025, 18:18

Классическая, с шоколадом и изюмом.

Пасха — один из самых светлых и значимых праздников для христиан. В 2025 году он выпадает на 20 апреля. Традиции этого дня передаются из поколения в поколение: верующие пекут паски, красят яйца и готовятся к торжественному богослужению.

Предлагаем вам три рецепта вкусной пасхальной выпечки:

Ароматная классическая пасха

Ингредиенты

340 гр муки

190 гр масла

100 гр цукатов

90 гр молока

50 гр воды

90 гр сахара

70 гр изюма

3 яичных желтка

12 гр свежих дрожжей

1 ст.л. апельсинового мармелада

Соль – по вкусу

Для пасты

1 ст.л. меда

1 лимон (цедра)

1 апельсин (цедра)

Ром

Ваниль

Для глазури

25 гр миндальной муки

40 гр сахара

25 гр яичного белка

5 гр картофельного крахмала

Для украшения

Сахар

Миндаль

Пошаговое приготовление

Сначала лучше приготовить ароматную пасту. Для этого апельсин и лимон тщательно промыть и снять мелкой терочкой цедру. Смешать цедру с медом, ванилью и ложкой рома. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

Для теста налить теплые воду и молоко в мисочку и раскрошить туда же дрожжи. Размешать до полного растворения, затем всыпать сахар и снова все перемешать.

Высыпать муку в чашу миксера, постепенно вливая молочную жидкость, замешать тесто с помощью насадки-крюка.

После этого добавлять по одному желтку, продолжая каждый раз вымешивать до однородной массы. В результате должна получиться гладкая и хорошо тянущаяся смесь. Важно, чтобы при вымешивании тесто не нагревалось сильно. Если это происходит, тесто можно выложить на несколько минут на холодную рабочую поверхность, после чего продолжить вымешивание.

Затем положить в тесто цитрусовую пасту и мармелад и снова перемешать.

Понемногу выкладывать в тесто соль и масло, добавляя следующую порцию только после того, как предыдущие впитаются.

Когда тесто будет готово, всыпать изюм и цукаты. Смешать и переложить на рабочую поверхность. Сложить тесто (активно вымешивать не надо) несколько раз и придать ему форму шара.

Переложить тесто в миску, слегка смазанную маслом, и накрыть его пищевой пленкой. Оставить при комнатной температуре примерно на 3 часа, чтобы поднялось. Затем убрать в холодильник на 12 часов.

На следующий день выложить тесто в форму (или несколько форм), накрыть пищевой пленкой и оставить еще на 3 часа.

Как приготовить глазурь: для этого взбить миксером яичные белки и, когда они начнут пениться, понемногу всыпать сахар. Как только получится блестящая и плотная меренга, всыпать картофельный крахмал и миндальную муку. Смешать все ложкой до получения однородной текучей глазури и убрать в холодильник.

Когда тесто отдохнет, распределить по его поверхности глазурь и посыпать сахарным песком и миндалем.

Поставить в разогретую до 170°C духовку примерно на 50 минут, периодически проверяя готовность.

Как только пасха будет готова, проткнуть ее у основания двумя деревянными шпажками и перевернуть вверх ногами. Поместить шпажки между двумя кастрюлями или мисками одинаковой высоты. Это позволит пасхе не опасть и сохранить форму.

Пасха с изюмом

Ингредиенты

280 гр муки (плюс еще 1 ст.л.)

100 гр изюма

100 гр сушеной клюквы

160 гр сахара

160 гр молока

100 мл масла

2 яйца

2 ч.л. разрыхлителя

Соль

Для глазури

100 гр сахарной пудры

3 ст.л. лимонного сока

Приготовление

Сушеную клюкву и изюм залить кипятком и оставить примерно на 10 минут.

Просеять в миску муку с разрыхлителем, сахаром и солью.

В другую миску разбить яйца, добавить молоко, масло и взбить венчиком. Всыпать в нее мучную смесь и тщательно перемешать.

С ягод слить воду, обсушить и посыпать их мукой. Обвалять, чтобы ягоды покрылись мукой полностью. Выложить их в готовое тесто и перемешать.

Переложить тесто в силиконовую или бумажную форму. Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 190°C, примерно 45–50 минут. Проверить готовность с помощью деревянной шпажки — после протыкания она должна выходить чистой.

Когда пасха приготовится, достать ее и оставить остывать.

Для глазури высыпать сахарную пудру в миску, добавить лимонный сок и перемешать. Полить остывшую пасху сверху.

Шоколадная пасха

Ингредиенты

350 гр муки

170 гр молока

150 гр сахара

125 гр шоколадных капель

90 гр подсолнечного масла

3 яйцо

1 апельсин (для цедры)

1 лимон (для цедры)

15 гр разрыхлителя

Миндальный ароматизатор

Для глазури

200 гр сахарной пудры

100 гр сливочного масла

6 ст.л. молока

3 ст.л. какао

Цветные гранулы (посыпка)

Пошаговое приготовление

Разделить яичные белки и желтки в разные миски. Взбить белки миксером до образования плотной пены.

Апельсин и лимон помыть и снять цедру.

К желткам добавить сахар, цедру и ароматизатор по вкусу. Взбить венчиком или миксером все ингредиенты, постепенно вливая растительное масло.

Затем, не прекращая взбивать, понемногу добавлять молоко, муку, а затем разрыхлитель.

После этого постепенно выкладывать яичные белки и шоколадные капли, аккуратно вымешивая тесто ложкой.

Тесто выложить в форму и выпекать при температуре 180°C в течение 40 минут. Когда пасха приготовится, дать немного остыть. Пока остывает, можно сделать глазурь.

Сахарную пудру смешать с какао в небольшой кастрюльке. Молоко разогреть и влить в смесь пудры и какао. Помешивая, держать на слабом огне, пока смесь не станет однородной. Затем довести до кипения, положить масло и перемешать до однородности.

Распределить глазурь по пасхе и посыпать цветными гранулами.

Приятного аппетита и счастливой Пасхи!

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