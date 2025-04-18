Как перед Пасхой и в праздник будут работать магазины в Польше? 18.04.2025, 18:31

Белорусам на заметку.

В пасхальные праздники в Польше меняется график работы торговых объектов.

В последний будний день перед Пасхой, 18 апреля, многие магазины будут открыты позже обычного — до 23.00, отмечает Most.

В субботу, 19 апреля, магазины будут работать по сокращённому графику.

До 13.00 можно будет сделать покупки в Lidl (за исключением отдельных магазинов сети), Netto, Dino, Carrefour и Auchan.

До 13.30 будут открыты магазины Biedronka и Aldi.

20 и 21 апреля большинство магазинов будет закрыто. Исключение составят торговые объекты, которые обычно работают в неторговые воскресенья, например сети Żabka. Однако график работы лучше проверять отдельно для каждого магазина.

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