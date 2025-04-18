Путина снова уличили во лжи 8 18.04.2025, 18:38

3,550

Сотни срочников стали «грузом 200» в войне против Украины.

Солдаты-срочники в России не только принимают участие в агрессии против Украины, но и массово на ней погибают, сообщило российское издание ASTRA.

Журналистам с помощью украинского проекта «Хочу найти» удалось идентифицировать 218 солдат срочной службы РФ, которые лишились своих жизней в ходе так называемой «СВО». Очевидно, что реальное количество значительно больше.

Самые серьезные потери срочники понесли при прорыве Сил обороны Украины в Курскую область. Тогда выяснилось, что значительное количество солдат срочной службы были поставлены на охрану российской границы, так как профессиональные войска задействованы во вторжении в Украину.

«Редакция ASTRA не успела проверить весь список, но выборочная проверка указывает на то, что таблица, предоставленная проектом «Хочу найти», выглядит достоверной. Большая часть верифицированных фигурантов погибла в ходе боевых действий на приграничных с Украиной территориях - в Курской и Белгородской областях», - пишет ASTRA.

Путин несколько раз обещал, что срочники якобы не будут принимать участия в агрессии против Украины. Впервые он заявил это вскоре после начала так называемой «СВО» - в марте 2022 года.

«Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу! И не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса (мобилизация - ред.). Поставленные задачи решают только профессиональные военные», - утверждал диктатор РФ.

Кровопролитная война продолжается уже более трех лет. Потери ВС РФ в ней засекречены, но известно, что речь идет о сотнях тысяч ликвидированных российских военных, в том числе, срочников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com