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Путина снова уличили во лжи

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  • 18.04.2025, 18:38
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Путина снова уличили во лжи

Сотни срочников стали «грузом 200» в войне против Украины.

Солдаты-срочники в России не только принимают участие в агрессии против Украины, но и массово на ней погибают, сообщило российское издание ASTRA.

Журналистам с помощью украинского проекта «Хочу найти» удалось идентифицировать 218 солдат срочной службы РФ, которые лишились своих жизней в ходе так называемой «СВО». Очевидно, что реальное количество значительно больше.

Самые серьезные потери срочники понесли при прорыве Сил обороны Украины в Курскую область. Тогда выяснилось, что значительное количество солдат срочной службы были поставлены на охрану российской границы, так как профессиональные войска задействованы во вторжении в Украину.

«Редакция ASTRA не успела проверить весь список, но выборочная проверка указывает на то, что таблица, предоставленная проектом «Хочу найти», выглядит достоверной. Большая часть верифицированных фигурантов погибла в ходе боевых действий на приграничных с Украиной территориях - в Курской и Белгородской областях», - пишет ASTRA.

Путин несколько раз обещал, что срочники якобы не будут принимать участия в агрессии против Украины. Впервые он заявил это вскоре после начала так называемой «СВО» - в марте 2022 года.

«Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу! И не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса (мобилизация - ред.). Поставленные задачи решают только профессиональные военные», - утверждал диктатор РФ.

Кровопролитная война продолжается уже более трех лет. Потери ВС РФ в ней засекречены, но известно, что речь идет о сотнях тысяч ликвидированных российских военных, в том числе, срочников.

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