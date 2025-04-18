«Предлагали $15 тысяч - не отдал!» 5 18.04.2025, 18:46

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Белорус показал свой уникальный дом на колесах из 90-х.

Совсем скоро стартует долгожданный сезон отпусков. И если вы любитель автомобильных путешествий и отдыха на природе, то вас точно заинтересует материал av.by. В нём рассказывают о 35-летнем кемпере на базе легендарного Volkswagen Transporter (Т3).

Мечта путешественника

Первый микроавтобус Volkswagen оказался на редкость успешным. Он пережил множество модификаций. А знаете, как на базе Transporter появился кемпер? Это отнюдь не идея производителей, а личное пожелание одного притязательного клиента! Офицер британской армии, расквартированной в Германии, сделал следующий индивидуальный заказ: он попросил оборудовать VW Transporter как дом, чтобы, помимо прямого его назначения, можно было использовать автомобиль для комфортного отдыха, сна и работы.

Переоборудованием микроавтобуса занялась компания Westfalia. Специалисты фирмы оснастили фургон распашной дверью, установили внутри мебель для спального, жилого и рабочего пространства: диван-кровать, раскладной столик, скамью, шкаф. Кто бы мог подумать тогда, что этот пилотный проект станет весьма успешным? Да, вскоре VW Transporter с кемперным оборудованием начали выпускать серийно. Автомобиль пользовался огромным спросом: в начале 60-х с конвейера ежедневно сходило 120—140 полюбившихся автомобилистам моделей Westfalia.

Особой популярностью немецкий кемпер пользовался в США. К слову, в Северной и Южной Америке Т3 продавался под названием Vanagon. Для серийного производства компания Westfalia представила автодом с мебелью из лёгкого пластика, позже в машине появились раковина, плита, холодильник и инновационная подъёмная крыша. Не автомобиль, а мечта путешественника!

Именно такой экземпляр недавно журналисты отыскали в Бресте. Это Volkswagen Transporter T3 Westfalia, выпущенный в 1990 году для американского рынка. Историю приобретения и восстановления очень редкого сегодня кемпера поведал владелец микроавтобуса Сергей.

Операция «Спасение»

— Я большой любитель рыбалки, — признаётся мужчина. — Всегда мечтал о таком автомобиле для себя, тем более что с выходом на пенсию времени для хобби появилось больше. Конкретно этим VW Transporter владел до меня тесть моего знакомого. Ввиду пожилого возраста в последнее время машиной он совсем не пользовался, простаивала она без дела. Однако, сколько я ни просил, не соглашались они продать мне кемпер. Год уговаривал!

Спустя некоторое время бывшим владельцам минивэна потребовались деньги, и они наконец приняли предложение Сергея о покупке авто. Пять лет назад эта машина обошлась приобретателю примерно в три тысячи евро. Но впереди нового хозяина кемпера ждало ещё много достаточно крупных вложений в автомобиль мечты…

— Салон и оснащение неплохо сохранились, а вот кузов серьёзно пострадал от коррозии, — вспоминает Сергей. — Первым делом я принялся его спасать. Машина полностью разбиралась, все кузовные элементы пескоструились, варились. Потом авто красилось.

— Что касается ходовой части и основных узлов, то здесь также было немало хлопот. После покупки минивэн проехал буквально пару километров и стал. Пришлось мне его из Ивановского района на эвакуаторе везти домой. Позже в бусике произвели замену двигателя: на смену родному дизельному мотору на 1,6 литра поставили турбодизельный силовой агрегат от Audi объёмом 1,9 л с электронной системой управления. Кстати, «сердце» микроавтобуса расположено сзади. T3 — последний VW с заднемоторной компоновкой.

Также в машине перебиралась вся подвеска, менялись некоторые узлы, ШРУСы, ступицы… Был проведён ремонт механической коробки передач и рулевого управления. Сергей отмечает, что все восстановительные работы выполнялись специалистами в мастерских. Процесс реставрации авто занял больше года. А о затратах на ремонт кемпера мужчина говорить не стал:

— Понятно, что они в разы превосходят стоимость автомобиля, но я вложения, если честно, никогда не считал. А зачем? Отчитываться о расходах мне ни перед кем не надо… Вот правда, даже приблизительную сумму затрат не назову!

На природу с комфортом!

Все мы и так понимаем: восстановление старого автомобиля — недешёвое удовольствие, особенно если ремонтные работы выполняют профессионалы, чей труд также должен быть по достоинству оценён. В данном случае главное, что все усилия стоили того. Кемпер «привели в чувство», теперь он неустанно радует владельца и своим внешним видом, и широким функционалом. Об этом Сергей рассказывает гораздо охотнее, чем о потраченных на машину деньгах:

— Как я уже говорил, внутри минивэн хорошо сохранился. Из кемперного оборудования здесь имеются диван-кровать, шкафчики для посуды и одежды, встроенная кухня, укомплектованная двухконфорочной плитой и раковиной из нержавеющей стали с бортовым водоснабжением. Был тут также старенький холодильник, рабочий, но ввиду своего возраста уже малоэффективный. Поэтому я его убрал и купил в машину более современный экземпляр холодильной техники. Аккумулятора надолго не хватает, и для питания своего дома на колёсах подключаю к автомобилю небольшой бензогенератор на 800 Вт.

Благодаря подъёмной крыше лёгким движением руки сверху раскладывается ещё одна полноценная двуспальная кровать, а раскрывшаяся палатка значительно увеличивает пространство внутри бусика: места в нём хватит для всей семьи! Кстати, всё это заводская сборка, не самоделка!

— Куда ездите на этой машине? Наверняка вы любите путешествовать. Westfalia ведь как нельзя лучше этому способствует!

— Тут вы не угадали! Путешествовать я не люблю, — неожиданно отвечает собеседник. — Вот на рыбалку отправиться — всегда с радостью! С такой целью я на кемпере уже всю Беларусь объездил! Для меня это лучший отдых. Езжу на реки и озёра обычно с другом, детьми, внуками… Последние, кстати, в восторге от такого рода приключений. Даже зимой, в большой мороз, в кемпере постоянно тепло и комфортно.

«Как-то и 15 000 долларов предлагали...»

— Езжу на этом микроавтобусе каждый день, — продолжает мужчина. — Я не сторонник того, чтоб хранить Westfalia в гараже, как музейный экспонат, и выезжать на нём пару раз в год. Другой машины у меня нет, да и не требуется: эта удивительным образом сочетает в себе универсальность для повседневных поездок по городу и функции мини-отеля на колёсах для отдыха на природе.

— Westfalia небольшая, везде проедет, с парковкой тоже проблем нет. Топлива бусик расходует немного: порядка десяти литров в городском цикле и около восьми на трассе. Оптимальная скорость вне города составляет 80—90 км/ч. Да, можно и до 130 км/ч разогнаться, но зачем насиловать мотор…

— Это старая надёжная немецкая машина, простая в эксплуатации и обслуживании. Из минусов могу отметить разве что высокую парусность авто при таком сильном ветре, как сегодня, но это проблема всех минивэнов. А так никаких вопросов к ней нет. Как и вся техника, Westfalia иногда ломается. Благо модель ремонтопригодна и запчасти на неё найти не проблема.

— Есть ли желающие купить у вас кемпер?

— О, на каждой рыбалке кто-нибудь обязательно спросит, не продаю ли я Т3!

— И сколько за него дают?

— Как-то и 15 000 долларов предлагали... Ну а я не отдал! Нет, машина не продаётся. Сегодня ж такой экземпляр днём с огнём не сыщешь…

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