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Эксперт: Решение Трампа о продлении санкций говорит о многом

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  • 18.04.2025, 19:03
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Эксперт: Решение Трампа о продлении санкций говорит о многом

За внешней риторикой президента США о мирных переговорах скрывается четкий курс.

Решение президента США Дональда Трампа о продлении санкций против РФ — не просто формальный шаг, а закономерное продолжение политики, сочетающей дипломатические переговоры с жестким экономическим давлением.

Пока действия Москвы не изменятся, Вашингтон будет использовать все доступные рычаги влияния, оставляя санкции одним из основных инструментов сдерживания. Так ситуацию прокомментировал сегодня, 18 апреля, в эфире телеканала FREEДOM доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

Он отметил, что за внешней риторикой президента США о мирных переговорах скрывается четкий курс, направленный на ограничение военных возможностей России в войне против Украины.

- Я думаю, что вопрос в торгах с Путиным не снят с повестки дня, но при этом Трамп стремится сохранить сбалансированную позицию. Мы рассматривали множество сценариев, и по данным от американских коллег становится ясно: заявления о дружеском урегулировании — лишь часть сложной дипломатической игры, — пояснил эксперт.

Этот подход свидетельствует о двойственной стратегии Вашингтона: с одной стороны, создается видимость диалога, а с другой — готовятся новые ограничительные меры. Администрация Трампа заранее проработала различные варианты развития событий, включая дальнейшее усиление санкционного давления, что говорит о системном, а не ситуативном характере политики США.

- То, что выглядит как попытка Трампа найти общий язык с Путиным и решить вопрос полюбовно, на самом деле лишь внешняя сторона. За ней стоит продуманная стратегия, направленная на снижение военного потенциала России. Санкции остаются ключевым инструментом, и они будут использованы, если Москва продолжит эскалацию, — подчеркнул Длигач.

Последние события подтверждают обоснованность такой позиции.

- Мы видели, как Россия в очередной раз нарушила дух и букву достигнутых договоренностей, в том числе тех, что обсуждались с Уиткоффом. Обстрелы украинской инфраструктуры не прекращаются, а это означает, что у Трампа есть все основания для введения дополнительных ограничительных мер, — заключил спикер.

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