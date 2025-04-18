В Бресте лукашисты накупили кресел еще на почти $9200 3 18.04.2025, 19:10

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Третий раз за два месяца.

Брестские чиновники продолжают закупать новую мебель. Два месяца назад они приобрели 54 стола, 35 тумб, 69 шкафов, 10 комодов, а теперь взялись за кресла.

По фото из тендера закупок BGmedia нашел их в продаже в Беларуси. Это было 21 кресло «METTA-11» за 9600 рублей (стоимость одного – около 457 рублей). И еще 116 стульев «Lucas» за 20 300 рублей (около 175 рублей за штуку). Новую мебель поставят в горисполком с 21 по 30 сентября.

Компания Metta называет себя крупнейшим российским производителем инновационных эргономичных кресел для офиса и дома. На сайте официального импортера Metta в Беларуси такое кресло стоит от 505 рублей. На сайте 7745.by – от 595 рублей. Горисполком приобрел их дешевле – по 457 рублей за штуку.

Стулья «Lucas» производит брестская компания «АКС-мебель», по такой же цене они продаются на сайте.

Это уже не первые дорогие покупки брестских чиновников за счет населения области. Например, два месяца назад, 17 февраля, брестские облисполком и горисполком решили обновить в своих кабинетах мебель – закупили сразу 54 стола, 35 тумб, 69 шкафов, 10 комодов и 29 отбойных планок за 55 665,26 рубля. Но, кажется, этого не хватило, и 25 февраля горисполком закупил новую партию мебели. За те же столы, тумбы, шкафы, комоды и отбойные планки заплатили еще 70 460,89 рубля.

А в начале января Брестский облисполком заказал поздравительных открыток ручной работы на 10 тысяч рублей. Их накупили так намного, что «определить количество товаров не представляется возможным».

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