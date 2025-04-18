«Это по-христиански – помочь»: Зеленский после удара по Харькову обратился к США

«Это по-христиански – помочь»: Зеленский после удара по Харькову обратился к США5
- 18.04.2025, 19:28
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Президент Украины призвал США помочь в укреплении противовоздушной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к США с призывом помочь в укреплении противовоздушной обороны после удара России по Харькову, в результате которого пострадали более 100 человек. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Зеленский отметил, что в результате российского удара повреждены обычные жилые дома, добавив, что «надо быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу – в Страстную пятницу, накануне Пасхи».
«И когда мы обращаемся к партнерам, прежде всего к Соединенным Штатам, за системами «Пэтриот» и ракетами к ним, которые могут защитить от этого российского зла – от крылатых ракет, от баллистики, – мы обращаемся за защитой, которую заслуживает каждый народ», – добавил глава государства.
По его словам, «это по-христиански – помочь. Особенно когда есть такая возможность – помочь».
«И не должно быть такого, что какой-то террорист почему-то может избегать последствий, хотя так же уничтожает жизни, как и другой. Россия заслуживает как минимум жестких санкций, которые являются возмездием за все то, что она делает», – считает Зеленский.
Напомним, утром 18 апреля россияне ударили баллистическими ракетами с кассетной начинкой по Харькову. На данный момент известно о погибшем и 103 пострадавших, восемь из которых – дети.