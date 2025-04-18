В Польше усиливают охрану границы с Беларусью

В Польше усиливают охрану границы с Беларусью2
- 18.04.2025, 19:35
Будет построено еще пять наблюдательных вышек.
На польско-белорусской границе до конца 2025-го года установят пять 70-метровых наблюдательных вышек. Объем инвестиций составит 47 млн злотых, сообщил польскому агентству PAP подполковник Анджей Юзьвяк.
На вышках планируется установить усовершенствованные оптоэлектронные приборы наблюдения и различные типы камер, а также ночное освещение для обозначения авиационного препятствия.
Установить вышки планируется на речных участках границы — в последнее время мигранты активнее пытаются перебраться на польскую сторону границы вплавь.