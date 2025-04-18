В Польше усиливают охрану границы с Беларусью 2 18.04.2025, 19:35

Будет построено еще пять наблюдательных вышек.

На польско-белорусской границе до конца 2025-го года установят пять 70-метровых наблюдательных вышек. Объем инвестиций составит 47 млн злотых, сообщил польскому агентству PAP подполковник Анджей Юзьвяк.

На вышках планируется установить усовершенствованные оптоэлектронные приборы наблюдения и различные типы камер, а также ночное освещение для обозначения авиационного препятствия.

Установить вышки планируется на речных участках границы — в последнее время мигранты активнее пытаются перебраться на польскую сторону границы вплавь.

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