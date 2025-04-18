«А это норма - заезжать в чистую квартиру, а выезжать вот из такой?» 18.04.2025, 19:55

Арендодатель жестко высказался о бывших жильцах.

Согласитесь, перед тем как показывать квартиру будущим арендаторам, ее желательно привести в порядок, чтобы «товар» имел презентабельный вид. Зачастую так и происходит — заключивший договор аренды квартирант въезжает в чистое и свежее жилье. А вот с выездом оттуда не все так однозначно. Часты случаи, когда человек оставляет после себя настоящий бытовой апокалипсис. Своим опытом поделился один из пользователей соцсети Threads, пишет «Онлайнер».

«Как вы считаете, должны ли квартиранты сдавать жилье в том же виде, в каком получили? — задается вопросом автор поста. — Или это уже не редкость и нормой стало заезжать в чистую квартиру, а выезжать вот из такой? Квартира с бывшим аккуратным ремонтом, мебелью и новой техникой сдавалась чуть больше года. Это не суточная сдача».

В комментариях мнения разделились. Кто-то считает, что клининг — обязанность владельца жилья, а кто-то уверен, что бывшие жильцы должны оставлять после себя идеально чистые помещения.

«Если в договоре вы заранее не указываете, в каком состоянии они должны были ее сдать, и они не оплачивают заранее «финальный клининг», то все это на их усмотрение», — резонно отмечает один из комментаторов. Действительно, любые обязанности сторон лучше прописывать в официальном договоре. Тогда и коммуникация в дальнейшем будет подкреплена «бумажкой».

Кто-то пишет, что это издержки арендного бизнеса — никогда не знаешь, насколько чистоплотные квартиранты попадутся, так что всегда нужно быть готовым к уборке после них.

Своим опытом делится еще один арендодатель: «Мне в точно таком же состоянии, еще и с двумя разбитыми дверями, отдали квартиру. Обои порвали, пол изрисовали, зачем-то в шкафы на балконе вбили гвозди. Мне сказали, что я бессовестная и бесстыжая и вообще они клининг приглашали. Депозит мы забрали, но ремонт выходит дороже, чем несколько месяцев оплаченной аренды. Подаем в суд на днях».

Однако большинство сошлись во мнении, что грязнулями быть точно нельзя: «Эти квартиранты просто нелюди! Как будто никогда не жили в нормальных человеческих условиях и, даже заезжая в красивую, чистую квартиру, умудряются после себя оставить свинарник и руины. И идут дальше в другие квартиры и дальше рушить все на своем пути. Это какие-то мародеры, саранча. Ни одного нормального квартиранта не встречала. Даже самые приличные, уходя, оставляли скрытые сюрпризы после себя. Как будто специально так делают».

Звучит и весьма философская мысль: «Арендодатель и арендатор никогда не поймут друг друга, у каждого свое мнение. Как арендодатель, могу сказать: не ждите супержильцов. Адекватных и чистоплотных людей очень мало».

А каково ваше мнение? На чьи плечи должен ложиться тщательный клининг после завершения срока аренды?

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