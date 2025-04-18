«За 15 часов проехали три километра»1
- 18.04.2025, 20:15
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Перед Пасхой на границе Польши с Беларусью растут очереди.
Перед Пасхой на границе Польши с Беларусью ожидаемо появились очереди. В приграничных чатах пишут, что прохождение границы на автомобиле занимает сутки.
Примерно столько же времени нужно, чтобы попасть домой на автобусе. Но если пересесть за деньги поближе ко въезду в пункт пропуска «Тересполь», то на прохождение границы уйдет до 12 часов.
BGmedia рассказывает о ситуации на границе Польши с Беларусью 18 апреля.
За сколько часов проходят границу на автомобиле
В 10 утра по белoрусcкому времени в очереди из Польши в Беларусь насчитали 250 автомобилей. При этом те, кто уже пересек границу, в чатах пишут, что на это у них ушло около суток:
«Встал в очередь 16 [апреля] в 23.00, 3,1 км [до польского пункта пропуска]. Выехал от белoрусов 18 [апреля] в 01.40. Итого вместе с рентгеном: сутки и почти 3 часа».
«На все ушло ровно 24 часа: подъехали 16.04 в 21.50 — выезжаем 17.04 в 21.50 по польскому времени. Всем стоящим — сил и терпения, а по прибытии — теплых праздников, проведенных в кругу семьи».
«Приехали на границу вчера в 7 утра. Только выезжаем от белoрусов [05.26 18 апреля]».
«РП — РБ. 17 апреля в 18.30 [встал в очередь], 18 апреля в 12.50 [выехал от белoрусов].
«Переехал только что [утром 18 апреля], 23 часа (с рентгеном у белoрусов)».
«23 часа и 15 минут».
«17.04.25 стали в очередь в 19.55, заехали на ПП за шлагбаум в 11.00 18.04. За 15 часов проехали 3 км».
«17.04 в 22.00 приехали в очередь, 3 км [до польского пункта пропуска]. Сейчас [11.42] заехали к полякам».
«В 03.40 въехали к полякам. В 08.00 заехали на мост. Надеюсь, сейчас после пересменки чуть быстрее пойдет дело».
«Есть подозрение, что красный [канал у белoрусов] блочит зеленый. Много машин на европейских номерах и транзита».
«Тут нет подозрений, что забито, на куличи домашние много желающих».
«Поляки вообще сегодня умнички. Беларусы — практически всех на рентген. Очередь с хвостом около проверки. Регистрация [автомобиля] не РБ — 100% рентген».
«Не хотите стоять лишних часов 6 — идите и переписывайте номера машин. А потом к пограничникам у шлагбаума [идите]. Они всех, кого нет в списках, отправят в конец очереди. Других способов противостоять им [влезунам в очередь] нет».
В чатах отмечают, что 18 апреля очередь уменьшилась, если сравнивать с 17 апреля:
«Стою последний, 1,7 км до шлагбаума».
«Лучше, чем вчера! [когда до шлагбаума было] 3 км».
За сколько часов проходят границу на автобусе
Прохождение границы на автобусе с 17 на 18 апреля занимало меньше суток. А если пересаживаться в ближайшие ко въезду в пункт пропуска «Тересполь» автобусы, то еще меньше:
«РП — РБ, с 17 на 18 апреля (время РП). В 21.30 приехали на границу, 21-е в очереди. В 02.32 заехали в польский двор, перед нами 5 автобусов и 1 маршрутка. В 04.32 прошли поляков. В 06.53 мост. В 07.50 впустили к белoрусам. В 08.00 вход на паспортный контроль. В 09.05 выезд с границы».
«РП — РБ (время польское). В 23.05 приехали на границу, 26 автобусов в очереди. В 23.20 пересадка во вторую маршрутку. В 23.40 заехали в канал РП. В 00.40 паспортный контроль РП. В 02.45 выехали от поляков. В 02.55 заехали к белoрусам. В 04.05 паспортный контроль (на улице). В 04.25 таможенный контроль. В 05.00 выезд с таможни. Итого: 6 часов граница.
К слову, кто тормозит — без понятия. Беларусы быстро везде проверяли, на таможне без чрезмерного копошения, одним глазом в пакеты, сумки, чемоданы — на рентген».
В приграничных чатах интересуются, сколько стоит подсадка в автобусы:
«Без подсадки более 20 часов на автобусе, а автомобили стояли аж за кольцом…».
«Много, пересел во второй от шлагбаума [автобус] в час ночи, и вот только [в 07.30 18 апреля] прошли таможню РБ».
«Сколько заплатили за подсадку?».
«100 злотых».
«Такса водителей автобусов уже 40 евро».
«Если сесть в начале очереди на автобус в сторону РБ, то прохождение границы займет примерно 10–12 часов. Я в 22.00 сел в второй автобус, в 08.00 был в Бресте».
«РП — РБ. До шлагбаума без пересадок на польскую границу заехали за 6,5 часа».
А по данным на 12 часов 18 апреля, в очереди перед пунктом пропуска «Тересполь» стояли 16 автобусов. Это меньше, чем 17 апреля.
Также в чатах отмечают, что сейчас наступает благоприятное время для поездок из Беларуси в Польшу, ведь очередей на границе не будет. Но вопрос, поедет ли кто-то, учитывая, что в Польше Пасха тоже 20 апреля. Плюс магазины там не будут работать и 21 апреля:
«Заехала в час ночи на границу в Бресте, прошла белoруcский паспортный контроль только в 05.20. Перед нами было примерно 5–6 автобусов. Все очень медленно)».
«Из Беларуси ближайшие три дня очередей не будет, прохождение границы до двух часов должно занимать».