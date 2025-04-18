Названы лучшие смартфоны 2025 года, которые не стоят «космических» денег 1 18.04.2025, 20:18

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В топ попал даже телефон Apple.

Рынок смартфонов буквально переполнен всевозможными устройствами под любой бюджет и запросы. Редакторы портала TechRadar рассказали о самых качественных девайсов 2025 года в категории «топ за свои деньги».

У авторов получился небольшой список из пяти телефонов. В виде рейтинга он представлен лишь условно. На самом деле каждое место – это отдельная категория или даже номинация.

Лучший недорогой iPhone – iPhone 14. Проверенный недорогой смартфон с качественным OLED-экраном, длительным временем автономной работы и высокой производностью за счет чипа A15 Bionic. Он точно будет получать обновления iOS еще пару лет, если не дольше.

Среди недостатков – у более дешевых конкурентов экраны с 120 Гц и устаревший разъем Lightning.

Лучший недорогой Android – Pixel 8a. Настоящая находка для любителей поснимать и тем, кто гонится за самыми продвинутыми ИИ-функциями. Впрочем, самое главное, что "Пиксель" предлагает за свои деньги – 7 лет поддержки обновлениями. Это означает, что даже в 2030 году он не потеряет своей актуальности.

В минусы ему записали среднее время автономной работы, а по производительности он отстает от конкурентов в этом списке.

Лучший недорогой телефон по времени автономной работы – OnePlus 13R. Аккумулятора 6000 мАч хватает на целый день активного пользования, в то время как другие смартфоны "умирают" по истечению 12-14 часов. При этом вы также получаете функциональные камеры, превосходный дисплей и мощный чипсет.

Среди недостатков специалисты отметили низкий рейтинг влагозащиты и короткую поддержку (по сравнению с Apple и Samsung).

Лучший недорогой Samsung – Galaxy A35. Телефон впечатлил экспертов своим, дисплеем, производительностью и первоклассными функциями One UI, в том числе на базе ИИ. И все это менее чем за 400 долларов.

Но это также цена за посредственные камеры и одну из самых медленных зарядок в сегменте.

Лучшая альтернатива Google и Samsung – Nothing Phone 3a Pro. Благодаря фирменной прозрачной задней панели и функциональной светодиодной подсветке Glyph этот смартфон бросает вызов скучным дизайнам, встречающимся на рынке недорогих Android. С остальными характеристиками у него тоже все в порядке.

Среди недостатков специалисты отметили не самый быстрый процессор и камеры, которые уступают топовым конкурентам в сегменте.

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