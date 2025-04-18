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Трамп допустил выход США из переговоров о мире в Украине

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  • 18.04.2025, 20:27
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Трамп допустил выход США из переговоров о мире в Украине

Президент США назвал, что может стать поводом для этого.

США могут прекратить участие в переговорах по завершению войны России против Украины. Это произойдет, если одна из сторон будет препятствовать миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Американского лидера попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что США выйдут из переговорного процесса по Украине, если в ближайшие дни не будет признаков того, что сделка между Киевом и Москвой возможна в ближайшие недели.

- Точных сроков нет, но мы хотим сделать это быстро. Речь идет о жизнях. Люди умирают, - подчеркнул в ответ Трамп.

По его словам, 2,5 тысячи человек погибают каждую неделю в жестокой битве. Поэтому США «в идеале» собираются это остановить.

«Если по какой-то причине одна из сторон создает серьезные препятствия, мы просто скажем: «Вы глупцы, вы ужасные люди», - и откажемся от всего. Но, надеемся, до этого не дойдет. Марко (госсекретарь Марко Рубио - ред.) прав, когда говорит, что мы хотим, чтобы все закончилось», - подчеркнул американский президент.

Он также добавил, что каждый день погибает много людей, пока «кто-то продолжает играть в игры». И США не собираются это теперь.

В то же время Трамп отметил, что есть «хорошие шансы» решить такую проблему. И он был «не хотел говорить» о выходе США из мирных переговоров.

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