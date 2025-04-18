В Беларуси в пасхальные выходные будет до +26°С 18.04.2025, 20:40

Подробный прогноз погоды на 19-21 апреля.

19 апреля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, по западу страны скажется влияние фронтального раздела. Переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Преимущественно без осадков, лишь по западу страны пройдут кратковременные дожди, утром и днем местами с грозами. Ветер южный умеренный, утром и днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем составит от +19°С по западу до +26°С по востоку республики. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

20-21 апреля скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода.

20 апреля ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +17..+22°С, в южных и юго-восточных районах воздух прогреется до +25°С.

21 апреля местами по стране пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем будет от +18°С по северу до +26°С по югу страны.

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