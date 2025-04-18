«Поддержка Украины остается абсолютным приоритетом» 2 18.04.2025, 20:51

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В ЕС отказались комментировать заявления Рубио.

Представители Европейского Союза не будут комментировать заявления государственного секретаря США Марко Рубио после встречи с украинской делегацией в Париже о том, что в случае отсутствия результатов в переговорах в ближайшее время США могут сосредоточиться на других вызовах.

Об этом сегодня, 18 апреля, заявили в пресс-службе Еврокомиссии, сообщает специальный корреспондент телеканала FREEДOM в Европе.

В Европейской комиссии отметили, что не комментируют заявления, а сосредоточены на том, чтобы поддержать Украину и продолжать давить на РФ.

- У нас четкая позиция по Украине и наша поддержка долгого и справедливого мира. ЕС, США и, прежде всего, Украина хотят, чтобы эта война закончилась. Прошло почти четыре недели с тех пор, как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня.

С тех пор Россия застопорила попытки достичь мирного урегулирования. Мы должны поддержать Украину сейчас больше, чем когда-либо, и продолжать оказывать давление на Россию, — добавил представитель Еврокомиссии.

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