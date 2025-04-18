Шеф-повар из Минска поделилась простыми рецептами пасхальной выпечки 18.04.2025, 21:28

Можно даже не замешивать тесто.

Многие покупают куличи на Пасху, потому что перед праздником хватает домашних забот и не хочется тратить много времени и сил на выпечку. Но удастся ли найти на прилавке свежий пасхальный хлеб и будет ли он вкусным, большой вопрос.

Для тех, кто хочет, чтобы кулич точно порадовал, но не готов к большим кулинарным подвигам, есть решение. Варианты самых простых в исполнении рецептов куличей предложила шеф-повар из Минска Ирина Савина.

– Тем, кто хочет приготовить дрожжевой кулич, нужно знать несколько простых правил, соблюдение которых поможет не испортить случайно выпечку, – рекомендует шеф-повар. – Молоко и масло для теста должны быть теплыми, но не горячими: максимум 28-32 градуса. При более высокой температуре дрожжи сварятся и тесто не подойдет.

После замеса дрожжевое тесто нужно немного нагреть, например, подержав его в чуть разогретой духовке (помним, что дрожжи не любят температуру выше 32 градусов) минут 30-40. Когда тесто подойдет и вы выложите его в формы для выпечки, будущим куличам важно постоять минут 20-25 при комнатной температуре перед тем, как отправиться в горячий духовой шкаф. В противном случае при выпечке они треснут. Если в рецептах, как в нашем случае, указаны прессованные дрожжи, а у вас есть только сухие, можно использовать их, но количество при этом должно быть в три раза меньше.

Если и от этих нехитрых советов вам стало не по себе, можете выбрать в нашей подборке рецепт кулича на кефире без дрожжей либо самого «ленивого» – из готового дрожжевого слоеного теста. Листайте и вдохновляйтесь.

Для украшения куличей можно полить их растопленным шоколадом, использовать готовые посыпки или другой съедобный декор, а можно приготовить простейшую глазурь.

– Понадобятся белок одного яйца, 200 граммов сахарной пудры и 1 чайная ложка сока лимона, – делится рецептом Ирина Савина. – Белок взбиваем миксером на малой частоте вращения, затем на большей. В 2-3 приема всыпаем пудру, добавляем сок. Когда глазурь стала густой и слегка тягучей, она готова.

Кроме куличей и крашеных яиц, на пасхальном столе есть еще один традиционный гость – творожная пасха.

– Есть разные способы ее приготовления: массу можно заваривать или готовить сырой, – рассказывает Ирина Савина. – Предлагаю второй вариант, он самый простой, но нужно позаботиться о блюде заранее, ведь ему требуется провести под гнетом сутки.

Как видим, приготовить кулич и творожную пасху можно без особых усилий. Желаем светлой Пасхи!

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