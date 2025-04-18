ЕС готовит мощный ответ Путину на 9 мая 18.04.2025, 21:40

Киев станет центром дипломатии.

9 мая в Киеве пройдет встреча министров иностранных дел Европейского Союза. В этот день в Украине будут отмечать День Европы. Мероприятие станет дипломатическим противовесом военному параду в Москве.

Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. До этого европейские члены правительства планировали встретиться во Львове, однако впоследствии место сменили.

В то же время, в России 9 мая будут проводить парад по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. Правительство Путина разослало приглашение лидерам Китая, Индии и Бразилии, а также представителям европейских стран – Словакии и Сербии.

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас уже предупредила европейских лидеров о последствиях участия в московских празднованиях.

- Было четко обсуждено, и об этом говорили разные страны-члены: любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято европейской стороной легкомысленно, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе- , — подчеркнула Каллас.

По ее словам, Евросоюз не желает видеть ни одну страну Европы среди приглашенных на торжества Путина в Москве. ЕС уже дал указание странам-кандидатам воздержаться от участия в московских мероприятиях.

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