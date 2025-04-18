закрыть
18 апреля 2025, пятница, 23:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На МКАД столкнулись сразу шесть авто

1
  • 18.04.2025, 21:44
  • 1,994
На МКАД столкнулись сразу шесть авто

Авария попала на видео.

Шесть автомобилей столкнулись на кольцевой дороге в Минске, сообщили в ГАИ Минска.

Происшествие случилось 18 апреля около 16.25. По данным инспекторов, в районе 6-го километра внутреннего кольца произошло столкновение шести легковых автомобилей: Land Rover, Audi, Lada, Mercedes и двух Renault.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип
Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу
Вы при чем
Вы при чем Гарри Каспаров
С Кипра выдачи нет
С Кипра выдачи нет Иван Карпович, «Plan B»