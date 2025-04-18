На МКАД столкнулись сразу шесть авто

На МКАД столкнулись сразу шесть авто1
- 18.04.2025, 21:44
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Авария попала на видео.
Шесть автомобилей столкнулись на кольцевой дороге в Минске, сообщили в ГАИ Минска.
Происшествие случилось 18 апреля около 16.25. По данным инспекторов, в районе 6-го километра внутреннего кольца произошло столкновение шести легковых автомобилей: Land Rover, Audi, Lada, Mercedes и двух Renault.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.