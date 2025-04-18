На МКАД столкнулись сразу шесть авто 1 18.04.2025, 21:44

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Авария попала на видео.

Шесть автомобилей столкнулись на кольцевой дороге в Минске, сообщили в ГАИ Минска.

Происшествие случилось 18 апреля около 16.25. По данным инспекторов, в районе 6-го километра внутреннего кольца произошло столкновение шести легковых автомобилей: Land Rover, Audi, Lada, Mercedes и двух Renault.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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