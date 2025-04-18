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NYT: Китай прекратил покупать сжиженный газ у США

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  • 18.04.2025, 21:56
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NYT: Китай прекратил покупать сжиженный газ у США

Пекин отделяется от американской экономики.

Китай полностью прекратил покупать сжиженный природный газ у США после введения 15% тарифа на поставки СПГ 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как сообщает издание, данные отслеживания судов свидетельствуют о том, что Пекин продолжает отделяться от американской экономики. По информации таможенной службы Китая, китайский импорт СПГ из США уже упал до низкого уровня в период с ноября по январь.

В то же время Китай расширил закупки у России, которая в прошлом году поставила в страну в четыре раза больше сжиженного газа, чем Соединенные Штаты.

Только два грузовых судна с СПГ из США направлялись в Китай, когда Пекин ввел тарифы на американское ископаемое топливо в ответ на первый раунд 10-процентных тарифов на китайские товары, введенных президентом США Дональдом Трампом.

По данным бельгийской энергетической компании Kpler, один корабль прибыл в Китай до того, как тарифы вступили в силу, и выгрузил свой груз, а другой направился в Бангладеш, чтобы избежать тарифов.

NYT напомнила, что поставки СПГ из США в Китай резко выросли после подписания в январе 2020 года торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном. Соглашение содержало обещание Китая увеличить закупку американского газа, но не обязательно для использования в Китае.

Затем они резко упали в 2022 году, поскольку американский газ отправлялся в Европу по высоким ценам после решения европейцев не покупать российский газ.

По данным таможенной администрации Китая, в прошлом году на США приходилось 3% импорта природного газа в Китай.

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