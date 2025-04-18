Финляндия засекретила поставки оружия в Украину 5 18.04.2025, 22:04

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Министерство обороны страны объяснило введение новой практики.

Финляндия изменила подход к информированию об экспорте вооружений: теперь часть данных об оружейных поставках засекречивается, что является отходом от прежней практики открытости. Наиболее часто секретные поставки оружия осуществляются в Украину, пишет Yle.

По информации журналистов, первая секретная лицензия была выдана в июне 2021 года. С того момента было оформлено 19 таких лицензий, касающихся экспорта вооружений в восемь различных стран.

Инициатором секретности выступают либо сами экспортеры, либо государства-получатели. В материале говорится, что одной из стран, запросивших конфиденциальность, является Израиль. При этом наибольшее количество засекреченных поставок осуществляется в Украину.

Министерство обороны Финляндии объяснило введение новой практики изменениями в международной обстановке и ростом глобальных угроз.

Такая просьба о засекречивании может иногда быть связана с коммерческой тайной самой экспортирующей компании или же с соображениями безопасности страны назначения, поясняет советник Министерства обороны Рийкка Питкяйнен.

- Также возможно, что раньше в финской оборонной промышленности не было таких продуктов, экспорт которых требовал бы засекречивания, – добавляет чиновник.

Среди экспортируемого Финляндией вооружения упоминаются, в частности, бронетранспортеры и системы защиты от беспилотников.

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