Россияне ударили по энергоинфраструктуре в Сумской области
- 18.04.2025, 22:30
В населенных пунктах возникли проблемы со светом.
Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области, сообщил глава украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Облэнерго написало, что отключение света связано с агрессией России, отмечает liga.net.
«В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия армии РФ. Энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом!» – говорится в сообщении оператора.
Облэнерго призвало сохранять информационную тишину и не распространять в интернете фото и видео с последствиями попаданий, а также любую другую информацию, которая может помочь россиянам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергосистемы.
Накануне мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что россияне ударили за пределами города, обошлось без жертв и пострадавших.
В Кролевце и Шостке нет электроснабжения, сообщили главы общин Николай Нога и Виктор Лехман . Также без света осталась часть населенных пунктов на севере области.
Кроме того, в Шостке частично исчезло водоснабжение, сообщили медиа местные жители.