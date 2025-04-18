Россияне ударили по энергоинфраструктуре в Сумской области 18.04.2025, 22:30

В населенных пунктах возникли проблемы со светом.

Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области, сообщил глава украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Облэнерго написало, что отключение света связано с агрессией России, отмечает liga.net.

«В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия армии РФ. Энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом!» – говорится в сообщении оператора.

Облэнерго призвало сохранять информационную тишину и не распространять в интернете фото и видео с последствиями попаданий, а также любую другую информацию, которая может помочь россиянам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергосистемы.

Накануне мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что россияне ударили за пределами города, обошлось без жертв и пострадавших.

В Кролевце и Шостке нет электроснабжения, сообщили главы общин Николай Нога и Виктор Лехман . Также без света осталась часть населенных пунктов на севере области.

Кроме того, в Шостке частично исчезло водоснабжение, сообщили медиа местные жители.

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