«Суперджет» российской авиакомпании сломался в воздухе 11 19.04.2025, 8:49

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Это уже седьмой самолет с начала года.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Москву, запросил аварийную посадку в столичном аэропорту Внуково из-за поломки, сообщает «112». По данным источников, у лайнера возникли серьезные проблемы с шасси: вышла только передняя стойка. Экипажу какое-то время не удавалось устранить неисправность, поэтому самолет сделал несколько кругов над аэропортом. В итоге он все же приземлился, пишет The Moscow Times.

Это как минимум седьмой с начала года случай поломки «Суперджета» российских авиакомпаний в воздухе. Предыдущий произошел 25 февраля. У самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Москву, отказало радиолокационное оборудование. А 10 февраля лайнер, выполнявший рейс Москва — Нижнекамск, был вынужден вернуться в Шереметьево в связи с неисправностью датчика управления механизацией крыла. 2 февраля «Суперджет» авиакомпании «Азимут», следовавший из Тбилиси в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково. По информации перевозчика, сработала сигнализация о неисправности на борту. При этом источник «Известий» говорил, что перед посадкой у лайнера возникли проблемы с двигателем.

30 января «Суперджет» авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикатора пожара в багажном отсеке. А 19 января лайнер этой же авиакомпании с 72 пассажирами на борту, летевший из Москвы в Саранск, совершил экстренную посадку в «Шереметьево» после срабатывания датчика неисправности шасси.

Еще один инцидент с «Суперджетом» произошел 17 января. Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший в Ереван с 86 пассажирами на борту, экстренно приземлился в аэропорту Минеральных Вод. В МЧС утверждали, что причиной стало нарушение работы системы кондиционирования.

Тем временем «Ростех» продолжает работу над импортозамещенной версией «Суперджета». 17 апреля в корпорации сообщили, что сертификация самолета и отечественного двигателя ПД-8 будет завершена в 2025 году, а поставки российским авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Аналогичную информацию привел глава Минпромторга Антон Алиханов. По его данным, в производстве сейчас находятся 20 таких самолетов. Ранее сроки начала поставок локализованных «Суперджетов» неоднократно срывались. Первую партию этих лайнеров должен был получить «Аэрофлот» еще в 2023 году.

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