В Ивановском районе заведующая сельского ДК спасла мужа от базы «тунеядцев» 19.04.2025, 2:20

Но в итоге ее судили.

Заведующая сельского Дома культуры в Ивановском районе устроила на работу своего мужа только на бумаге и два с половиной года получала за него зарплату. Ей вынесли приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно материалам дела, мужчина официально числился рабочим по обслуживанию здания, но фактически не появлялся на рабочем месте. Поддельные табеля женщина передавала в бухгалтерию, а деньги тратила на свои нужды.

На суде женщина признала вину и объяснила, что таким образом пыталась избежать включения супруга в список «тунеядцев». Сумму ущерба — почти 4 тысячи рублей — она вернула.

Суд назначил ей год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химии»), запретил четыре года работать на руководящих должностях и оштрафовал на 100 базовых величин (4200 рублей).

Приговор вступил в законную силу.

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