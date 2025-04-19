В Ивановском районе заведующая сельского ДК спасла мужа от базы «тунеядцев»
- 19.04.2025, 2:20
Но в итоге ее судили.
Заведующая сельского Дома культуры в Ивановском районе устроила на работу своего мужа только на бумаге и два с половиной года получала за него зарплату. Ей вынесли приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Согласно материалам дела, мужчина официально числился рабочим по обслуживанию здания, но фактически не появлялся на рабочем месте. Поддельные табеля женщина передавала в бухгалтерию, а деньги тратила на свои нужды.
На суде женщина признала вину и объяснила, что таким образом пыталась избежать включения супруга в список «тунеядцев». Сумму ущерба — почти 4 тысячи рублей — она вернула.
Суд назначил ей год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химии»), запретил четыре года работать на руководящих должностях и оштрафовал на 100 базовых величин (4200 рублей).
Приговор вступил в законную силу.