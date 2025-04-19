Макрон заманивает ученых во Францию 19.04.2025, 5:00

Анонсирована программа их финансовой поддержки.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал иностранных исследователей работать в его стране, анонсировав программу их финансовой поддержки.

Об этом Макрон написал на Х, сообщает «Европейская правда».

По словам французского президента, в его стране «исследования – это приоритет, инновации – это культура, а наука – это безграничный горизонт».

«Исследователи со всего мира, выбирайте Францию, выбирайте Европу! До встречи 5 мая», – добавил Макрон, прикрепив ссылку на анонс платформы поддержки университетов и других исследовательских учреждений в расходах на переезд иностранных ученых во Францию.

Инициатива «Выбери Францию для науки» 5 мая запустит специальную платформу для заявок на размещение международных исследователей.

«Франция стремится противостоять нападениям на академическую свободу во всем мире», – говорится в анонсе, где добавляется, что программа позволит «университетам, школам и исследовательским организациям» подавать заявки на софинансирование от французского правительства для размещения исследователей.

Предположительно, усилия Макрона связаны с последними нападками администрации Дональда Трампа на американские университеты и сокращение их федерального финансирования.

Последней мишенью президента США стал престижный Гарвардский университет, который, по словам Трампа, следует лишить государственных исследовательских контрактов за отказ допустить внешний политический надзор.

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