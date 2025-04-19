закрыть
19 апреля 2025, суббота, 8:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму паника: семьи российских офицеров массово бегут с полуострова

  • 19.04.2025, 8:18
  • 4,830
В Крыму паника: семьи российских офицеров массово бегут с полуострова

В начале апреля поступила директива «сверху».

Во временно оккупированном Севастополе фиксируют массовый вывоз семей старшего офицерского состава Черноморского флота РФ. Они спешно покидают крымский полуостров.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Агенты представителей движения подполья рассказали, что в срочном порядке оккупированный Крым уже покинули почти все семьи старшего офицерского состава ЧФ российских захватчиков.

«Сейчас в частях ЧФ РФ наблюдается паника - по нашим данным, в начале апреля поступила директива «сверху» по применению дополнительных мер безопасности на военных объектах полуострова», - передают в движении «АТЕШ».

Также указывается, что в бухтах Севастополя проводятся «скрытые патрули из резервистов «БАРС» в гражданской одежде», а также фиксируют усиление охраны и попытки спрятать технику.

«Кроме того, отменены все выходные для оккупантов», - обращают внимание партизаны.

Представители движения допускают, что российские оккупанты «начали выполнять директиву Украины о прекращении договора о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе».

«В общем и понадобилось несколько успешных ударов по военным судам», - указывается в заявлении подпольщиков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип
Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу
Вы при чем
Вы при чем Гарри Каспаров
С Кипра выдачи нет
С Кипра выдачи нет Иван Карпович, «Plan B»