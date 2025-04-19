В Крыму паника: семьи российских офицеров массово бегут с полуострова
- 19.04.2025, 8:18
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В начале апреля поступила директива «сверху».
Во временно оккупированном Севастополе фиксируют массовый вывоз семей старшего офицерского состава Черноморского флота РФ. Они спешно покидают крымский полуостров.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
Агенты представителей движения подполья рассказали, что в срочном порядке оккупированный Крым уже покинули почти все семьи старшего офицерского состава ЧФ российских захватчиков.
«Сейчас в частях ЧФ РФ наблюдается паника - по нашим данным, в начале апреля поступила директива «сверху» по применению дополнительных мер безопасности на военных объектах полуострова», - передают в движении «АТЕШ».
Также указывается, что в бухтах Севастополя проводятся «скрытые патрули из резервистов «БАРС» в гражданской одежде», а также фиксируют усиление охраны и попытки спрятать технику.
«Кроме того, отменены все выходные для оккупантов», - обращают внимание партизаны.
Представители движения допускают, что российские оккупанты «начали выполнять директиву Украины о прекращении договора о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе».
«В общем и понадобилось несколько успешных ударов по военным судам», - указывается в заявлении подпольщиков.