Белый дом изменил официальную версию о происхождении COVID-19 19.04.2025, 8:21

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Вирус имеет биологическую характеристику, которая не встречается в природе.

США обновили данные по вопросу пандемии из-за коронавируса, изменив прошлую официальную версию относительно происхождения вируса SARS-CoV-2. Теперь Вашингтон склоняется к сценарию об утечке вируса из китайской лаборатории.

Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что в вопросе происхождения должностные лица здравоохранения и СМИ неоднократно использовали публикацию «Близкое происхождение SARS-CoV-2» с целью «дискредитировать теорию утечки из лаборатории» в городе Ухань (Китай). И что выдвигался якобы инспирированный доктором Фаучи «преимущественный нарратив о том, что COVID-19 возник естественным путем».

Между тем в Белом доме утверждают, что данный вирус имеет биологическую характеристику, которая не встречается в природе.

«Данные показывают, что все случаи COVID-19 происходят от одного введения в организм человека. Это противоречит предыдущим пандемиям, когда было несколько побочных эффектов», - отмечается в выводах, обнародованных на американском портале COVID.gov.

Также в Белом доме обращают внимание, что Ухань является местом расположения «ведущей в Китае исследовательской лаборатории SARS, которая имеет историю проведения исследований усиления функций (изменения генов и перезарядки организма) при неадекватных уровнях биобезопасности».

Кроме того, указывает американская сторона, китайские исследователи из Уханьского института вирусологии (WIV) заболели COVID-подобными симптомами осенью 2019 года, то есть «за несколько месяцев» до того, как по миру начала распространяться эта болезнь.

«Почти по всем научным меркам, если бы были доказательства природного происхождения, они уже были бы открыты. Но это не так», - указывается на ресурсе.

В Белом доме рассказали, что наиболее вероятным источником COVID-19 «является инцидент, связанный с лабораторией, связанный с исследованием повышения функции».

«Нынешние государственные механизмы контроля за этим опасным исследованием усиления функций являются неполными, очень запутанными и не имеют глобального применения», - указывается в заявлении официального Вашингтона.

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