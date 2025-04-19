«Это скрывают даже от Путина» 19.04.2025, 8:24

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иллюстративное фото

Российский «военкор» раскрыл правду о войне против Украины.

В российской армии сложилась катастрофическая ситуация. Тактика мясных штурмов приводит к колоссальным потерям, продвижений на фронте почти нет, оружие ужасного качества. Об этом откровенно рассказал в интервью российскому пропагандистскому ресурсу «Аврора» Z-блогер Максим Климов, передает Dialog.UA.

На вопрос ведущего о том, побеждает ли Россия в Украине, Климов ответил, что «только по телевизору». На самом деле, все очень и очень плохо у ВС РФ.

«У нас продавливание (фронта - ред.) идет. Продавливание ценой очень большой крови. На уровне высшего военно-политического руководства осознания масштаба этих потерь нет. Они скрываются. И мне очень сложно называть словом «побеждают» то, что реально происходит на фронте, то, какой ценой это дается… Это пиррова победа! В целом, как воюет система - это катастрофа! «Мавик» снимает картину, как по открытому полю несколько километров пехом (идут ВС РФ в наступление - ред.). Первая группа не дошла, вторая не дошла, третья не дошла… (Их уничтожает) арта и FPV… Так воевать - это просто преступно! У нас нет такого количества населения. Видишь людей и понимаешь, что через несколько дней подавляющего большинства в живых уже не будет. Дичайшая ситуация с накатами на мотоциклах творится. Особенно, когда с людей деньги на эти мотоциклы еще собирают. Мужиков, которые на них впервые сели, по открытому полю! Без артиллерийской поддержки! (...) А почему без артиллерийской поддержки? А потому что доложили наверх, что уже все взято… Также массово идут снаряды некондиционные. С дичайшим разбросом по массе… Точно ими стрелять невозможно», - заявил Климов.

Рассказал он также о том, как высшее командование российской армии превратило войну в бизнес на крови. «Если начать поднимать тему «мясников» (командиров ВС РФ, отправляющих солдат в мясные штурмы - ред.), как изымаются у солдат (зарплатные) карточки и обнуляются. Люди фактически погибли, а у них деньги с карточек снимаются. Никто не хочет в этих вопросах разбираться… Никто не хочет разобраться, когда люди умирают, которые стали свидетелями этого, которые пытаются этому противодействовать», - заявил Z-патриот. Он прогнозирует России большой и беспощадный бунт военных сразу после прекращения так называемой «СВО». «Сейчас людей сдерживает война. Если вдруг перемирие произойдет, ситуация резко обострится… Система рванет с учетом того, что в ней накопилось! Там открывается ящик Пандоры. У нас массу оружия туда, за ленту (в РФ - ред.) натащили!» - рассказал Климов.

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