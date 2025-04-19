Поведение Путина вызвало возмущение в Израиле
- 19.04.2025, 8:33
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Реакция в израильских СМИ последовала незамедлительно.
Встреча российского диктатора Владимира Путина с членами семьи Труфановых, освобожденных из плена боевиков ХАМАС, вызвала широкий резонанс сразу в нескольких израильских медиа из-за тональности заявлений главы Кремля, пишет «Агентство».
Так, ресурс Ynet указал, что глава российского режима избегал терминов «плен», «похищение» и «убийство», даже когда упоминал о гибели отца Александра Труфанова во время атаки ХАМАС 7 октября.
Израильский общественный телеканал Kan 11 посвятил встрече отдельный сюжет, назвав само событие «немного странным» – в духе большинства вещей, происходящих в последние годы в Кремле.
Журналисты обратили внимание на выраженную Путиным благодарность ХАМАС и усомнились, что сам Александр Труфанов, проведший 500 дней в плену и союзной ХАМАС группировке «Исламский джихад», поддерживает такую риторику.
Газета «Исраэль хайом» акцентировала внимание на расхождении заявлений российской стороны с позицией посольства Израиля. Путин заявил, что освобождение семьи стало возможным благодаря «долгосрочным отношениям России с палестинским народом и его представителями».
В то же время посол Израиля в Москве Симона Гальперин ранее подчеркивала, что включение Труфанова в списки на обмен не было связано с российским участием.
В свою очередь, «14-й канал» прямо назвал высказывание Путина о признательности ХАМАС «возмутительным жестом».
Отметим, Труфанов, имеющий как израильский паспорт, так и гражданство РФ, был освобожден из плена боевиков в феврале.
Его мать Елена Труфанова и невеста Сапир Коэн оказались на свободе в ноябре 2023 года, а отец Александра был убит при нападении ХАМАС на израильскую территорию в октябре 2023 года.