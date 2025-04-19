Чего же так боится Лукашенко? 19.04.2025, 8:48

Превентивные удары по инфраструктуре диктатора будут нанесены немедленно.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью YouTube-каналу известного российского журналиста Евгения Киселева.

Одна из тем разговора — предстоящие осенью этого года белорусско-российские учения «Запад-2025», реакция Запада на возможные провокации и страхи Лукашенко.

— Чего же боится Лукашенко?

— Я посмотрела, как реагируют на угрозы со стороны Беларуси и предстоящие учения украинские эксперты. Они все как один заявляют, что в случае, если будет попытка повторного вторжения с территории Беларуси российских войск, те даже не успеют подойти к украинско-белорусской границе, как будут нанесены немедленно превентивные ракетные удары. Не только по военным объектам в Беларуси, но и по железным дорогам, по газо-нефтепроводам, по белорусским предприятиям. Называются нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и в Новополоцке, крупные предприятия, такие как «Беларуськалий» и БМЗ. И прямо говорится: «Белорусская экономика будет уничтожена мгновенно».

Я думаю, что Лукашенко это слышит. Он понимает, чем чревата попытка повторного вторжения в Украину. И то же самое сегодня должны заявлять и страны-члены НАТО. В случае, если будет какое-то движение в сторону границ с Литвой, Латвией, Польшей, немедленно должны быть предприняты меры, включая ракетные удары по территории России, вплоть до Москвы. Этот месседж нужно доносить очень четко, ясно и громко до российского руководства.

— Вы уверены в том, что лидеры европейских стран, стран НАТО, расположенных на европейском континенте, готовы вот к таким радикальным действиям?

— Им придется быть готовым к таким радикальным действиям. Иначе как они будут защищаться от российской агрессии?

— Нет, я понимаю, что они, возможно, согласились бы нанести какие-то превентивные удары по войскам. Или по каким-то военным объектам. В случае, если станет очевидно: войска движутся, скажем, в сторону польской или в сторону литовской границы по территории Беларуси. А вот вплоть до Москвы? Честно говоря, я в этом не очень уверен.

— А почему? А почему можно бить по Киеву и нельзя бить по Москве? Я не понимаю этой логики.

— Нет, я тоже этого не понимаю. Но беда в том, что в некоторых европейских столицах такой готовности не наблюдается.

— Прозрение происходит. Да, медленно. Европа забюрократизирована. Да, им трудно принимать решения. Но постепенно они приходят к пониманию, что сегодня никто, кроме них самих, им не поможет. И в этой ситуации нужно будет действовать решительно. Поэтому европейцы сейчас работают на укрепление собственной обороноспособности и задумываются о том, как реагировать в случае реальных угроз. Потому что нападение российской армии на страны Балтии и Польшу произойдет. В случае, если будет заключено так называемое перемирие в Украине на путинских условиях, российская армия перевооружится и обновит личный состав. И тогда они двинут на Европу. Я не думаю, что нападение на Европу произойдет параллельно с продолжением войны в Украине. Но если будет заключен «мир» на условиях Путина, это приведет к поглощению всей остальной части Украины Россией, а также к нападению на страны ЕС.

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